»Takoj ko se bo ukrajinska zastava vrnila na zasedena ozemlja, se nihče več ne bo spominjal ruske farse z dokumenti in aneksijami,« je dejal Zelenski in obenem potrdil, da so ukrajinske enote ponovno prevzele popoln nadzor nad strateško pomembnim železniškim središčem Liman v vzhodni regiji Doneck in ga »očistile« ruskih sil.

Ponovna osvojitev Limana, ki so ga ruske sile v začetku invazije več tednov napadale in nato zavzele, pomeni prvo veliko ukrajinsko vojaško zmago na ozemlju, ki ga je Kremelj v petek razglasil za svojega, in napovedal, da ga bo branil z vsemi možnimi sredstvi.

Prav tako je Zelenski v svojem nagovoru v nedeljo ponovno obsodil ugrabitev šefa jedrske elektrarne v Zaporožju Igorja Murašova. »To je še eno očitno dejanje ruskega terorja, za katerega mora teroristična država tudi odgovarjati,« je poudaril.

Predsednik ukrajinskega operaterja jedrskih elektrarn Energoatom je v soboto obtožil ruske sile ugrabitve šefa nuklearke v Zaporožju. Kot je zapisal vodja Energoatoma Petro Kotin, so vojaki Murašova izvlekli iz avta in ga s prevezanimi očmi prepeljali na neznano lokacijo.

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je nemudoma stopila v stik z ruskimi oblastmi, ki so potrdile, da je bil Murašov »začasno pridržan« in pripeljan na zaslišanje. V luči tega je generalni direktor IAEA Rafael Grossi opozoril, da je njegovo pridržanje razlog za »resno zaskrbljenost«, in dodal, da bo naslednji teden odpotoval v Kijev in Moskvo.