Bezenšek je bil sicer prvi kandidat, ki je uradno vložil kandidaturo za predsednika republike, to je storil že 13. septembra. Kot neodvisnega kandidata ga je podprlo 5673 volivcev. Državna volilna komisija (DVK) je njegovo kandidaturo že potrdila, sedaj pa se je odločil, da soglasje h kandidaturi umakne.

Po pojasnili DVK gre doslej za prvi primer, ko je kandidat umaknil soglasje k že potrjeni kandidaturi.

Rok za umik soglasja h kandidatur za predsednika republike se sicer izteče danes, DVK pa bo v torek še opravila žreb vrstnega reda kandidatur, kot bo zapisan na glasovnici.

Kot kaže, bodo tako volivci 23. oktobra v prvem krogu predsedniških volitev izbirali med sedmimi kandidati: poslancem NSi Janezom Ciglerjem Kraljem, kočevskim županom in kandidatom Vesne Vladimirjem Prebiličem, poslancem SDS, ki sicer kandidira s podpisi volivcev Anžetom Logarjem, pravnico Natašo Pirc Musar, poslancem Levice Miho Kordišem, evropskim poslancem, sicer skupnim kandidatom SD in Gibanja Svoboda, Milanom Brglezom in ginekologinjo, kandidatko Resni.ce Sabino Senčar.