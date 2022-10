Smernice pri oblikovanju domačega prostora z nekaj manjšimi menjavami nians barve ali kakšnega detajla tako ostajajo zadnja leta enake. Pri opremi domače dnevne sobe ostajajo v trendu tople, zemeljske barve, zaobljeno pohištvo in čim več kosov pohištva ter dodatkov iz trajnostnega materiala. Vsem odtenkom bež in rjave barve se tu in tam pridružita tudi zelena in modra, manj je pred leti priljubljene rožnate barve. Sicer pa odtenke barv, ko opremljamo dom, vedno kombiniramo tudi glede na letni čas in počutje. Nič pa ni narobe, če v stanovanje vnašamo barve, ki so ljube le nam, nas pomirjajo in nam hkrati podzavestno vračajo energijo ter nas sproščajo.

Geometrijski in nežno rožnati vzorci

Domača dnevna soba je prostor, kjer se počutimo sproščeno, kamor spustimo le nam drage in bližnje osebe, druženje s širšim krogom prijateljev se je namreč zadnjih nekaj let preselilo za večje jedilne mize in okoli kuhinjskega pulta, kjer se tudi spremlja gostitelja med pripravo jedi. Vse to nam je prineslo nedavno obdobje drugačnega, bolj zaprtega javnega življenja, pa hkrati tudi bolj kakovostnega prijateljskega druženja. Dom je namreč prostor, kjer se počutimo sproščeno in si sami postavljamo pravila, tako obnašanja kot postavljanja pohištva. Torej, v prvi vrsti naj bo pohištvo odraz nas samih in ne trendov.

Nekaj starega, barvnega in sposojenega

Pohištva in sedežne garniture ni treba menjati glede na leta in trende, lahko jih vsake toliko le drugače postavimo, spremenimo barvo sten ali pa si kakšen kos pohištva sem ter tja tudi sposodimo. Neverjetno je, koliko ljudi se vrača k staremu, obnovljenem pohištvu ali pa si kakšen kos od prijateljev ali staršev celo sposodijo, na primer kakšen fotelj ali klubsko mizico. Pohištvo nas lahko spominja na prvo opremljanje stanovanja, na policah naj se pojavijo knjige ali spominki, ki nas spominjajo na kraje, kjer smo preživeli lepe čase in jih imamo v srcu na posebnem mestu. Vsak predmet nekaj sporoča, poskrbite, da bo sporočal le pozitivne informacije, drugo umaknite. Tudi blazine in odeje lahko nosijo podobne podpise. Teh naj v že hladnejših jesenskih mesecih kar ne manjka, saj so udobni in hkrati topli dodatki.

Čim več naravnih materialov

Pri opremi in dodatkih za dom ostajajo v ospredju naravni materiali, tako bodo ljubitelji naravnih materialov tudi letos prišli na svoj račun. Med najbolj zaželenimi sta še vedno masivni les in kamen, veliko je stekla, sploh vitrin. Tudi zelene rastline so postale obvezen del dekoracije vsakega stanovanja, če ne celo bivalnega prostora, saj dokazano blagodejno vplivajo na počutje in zdravje. Kamen in marmor se večinoma pojavljata na pultih in kuhinjskih otokih. Dobrodošla je tudi kombinacija kamna in lesa. Masiven les je zelo lep dodatek tudi v majhnih kosih.

Na sedežni se sproščamo, za mizo se družimo

Sodobni način življenja, hkrati hiter in vsaj nekoliko umirjen, če imamo možnost delati od doma, narekuje tudi postavitev in velikost pohištva. Središče družabnega življenja in večjih družinskih srečanj, od dela od doma do učenja, smo preselili iz dnevne sobe in drugih prostorov za jedilno mizo. Te so zato postale večje, prostornejše. Če razporeditev dovoljuje, so dobrodošle mize z najmanj šestimi oziroma osmimi stoli. Dnevna soba je tako, čeprav je v istem prostoru s kuhinjo in jedilno mizo, dobila bolj intimen pridih. Med glavne akterje domačega pohištva sodi še kuhinjski otok, ki je sploh v večjih dnevnih prostorih vedno bolj drzen in nepogrešljiv. Sociologi pravijo, da je to posledica dinamike našega življenja. Kuhinja z otokom z veliko jedilnico in mizo je tako postala srce doma, dnevna soba pa prostor le za domače in bližnje prijatelje.