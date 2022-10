V Klingenthalu v Nemčiji tik ob državni meji s Češko je konec tedna že močno dišalo po zimi. Na zadnji tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih se je zbrala skoraj vsa skakalna smetana. V moški konkurenci sta od najboljših skakalcev zadnjih sezon manjkala le Nemec Markus Eisenbichler in Poljak Kamil Stoch, v ženski pa so pogrešali poškodovano Slovenko Niko Križnar in povratnico na skakalnice Norvežanko Maren Lundby. Ob izjemno močni konkurenci je bila tudi raven skakanja zavidljiva, vsem pa manjka predvsem konstantnost. Na zimo je spominjalo tudi že vreme, saj so tekmovalci v pripravah na skok že morali poseči po bundah in kapah. Temperatura zraka se je v času tekmovanj gibala med petimi in osmimi stopinjami Celzija, vseskozi pa je na Saškem padal tudi dež in pihal hladen veter.

Stopničke s skokom manj

V soboto je bila tekma mešanih ekip. Aktualni olimpijski prvaki Slovenci so bili tudi v Klingenthalu v vlogi velikih favoritov, saj so Ema Klinec, Urša Bogataj, Timi Zajc in Anže Lanišek na uradnem treningu in v kvalifikacijah v petek blesteli. Orlici in orla so nato brez težav vlogo favorita potrdili tudi v soboto, a se je za zmago zapletlo pri kontroli opreme Eme Klinec po prvem skoku. Žirovka je imela za odtenek prevelik skakalni dres in njen izkupiček prvega skoka je bil izbrisan iz slovenske zbirke točk. Čeprav so imeli Slovenci na koncu le sedem veljavnih skokov, so vseeno stopili na zmagovalni oder, saj so zasedli tretje mesto. Težave Slovencev so najbolje izkoristili Norvežani, ki so v postavi Silije Opseth, Thea Minyan Bjoerseth, Marius Lindvik in Daniel Andre Tande prišli do zmage pred Nemci. »Sam sem naredil dva zelo dobra skoka, na koncu pa smo bili na stopničkah kljub skoku manj. Zelo sem zadovoljen,« je po tekmi povedal najboljši slovenski posameznik na tekmi Timi Zajc.

Včeraj so poletno nagrado prve zaključile ženske, pri katerih se je vse odvijalo povsem po slovenskih notah. Varovanke trenerja Zorana Zupančiča so ta hip korak pred tekmicami, kar sta včeraj znova potrdili Urša Bogataj in Ema Klinec, ki sta poskrbeli za dvojno slovensko zmago. Boljša je bila 27-letnica iz Polhovega Gradca, ki je prepričljivo ugnala konkurenco in še drugo leto zapored slavila tudi skupno zmago poletne velike nagrade. »Do zime je sicer še daleč, želim si le, da bi ta nivo skokov obdržala. Čez poletje sem sicer imela precej nihanj in moja samozavest trenutno še ni največja, na splošno sem s prikazanim zelo zadovoljna,« je bila po koncu poletne sezone nasmejana v rumeno odeta Urša Bogataj. Ema Klinec je včeraj nastopila na svoji sploh prvi posamični tekmi to poletje in takoj skočila na oder za zmagovalke. »Z rezultatom in nivojem skokov sem zelo zadovoljna, čeprav se napake še dogajajo. Oba dneva je bil prvi skok slabši in to si za zimo želim popraviti,« je dogajanje na Saškem povzela Klinčeva.

Nad prikazanim svojih dveh najboljših varovank je bil zadovoljen tudi glavni trener Zoran Zupančič, ki pa ima za zimo še višje cilje. »Imamo zmagovalko skupnega seštevka, drugo v skupnem seštevku, danes dvojna zmaga in zmaga v pokalu narodov. Seveda sem s poletno sezono zadovoljen, kaj več tudi nismo načrtovali. Še vedno nas čaka delo, saj je en del ekipe na zelo visokem nivoju, treba pa je poskrbeti, da bo tudi drug del ekipe s tekmovanj odhajal bolj zadovoljen. Imamo visoke cilje in pripravljeni smo, da poberemo, kar nam bo ponujeno,« je kipel od samozavesti glavni trener, ki ga ne skrbi niti poškodba Nike Križnar. »Poškodba ni prehuda. Nika se je že vrnila na treninge, a smo se tokrat odločili, da raje ostane doma.«

Veter ni pokvaril dobrega vzdušja

Nasprotno od ženske ekipe se moška ni borila za najvišja mesta v skupnem seštevku poletne velike nagrade, saj je glavni trener Robert Hrgota svoje najboljše skakalce pripeljal zgolj na tekmo v Klingenthal. Posamično tekmo je zaznamoval tudi spreminjajoči se veter, ki je poskrbel tudi za nekaj presenečenj. Brez točk je tako ostal tudi najboljši Slovenec zadnjih let Anže Lanišek. »Tako se rado zgodi tukaj. Enostavno moraš imeti tudi srečo za dober rezultat,« ni bil pretirano razočaran Žaba, ki je z več skoki konec tedna dokazal, da trenutno spada v sam svetovni vrh. Enako velja za Timija Zajca. »Super rezultat in zelo dobri skoki ves konec tedna. Imam zelo visoko raven skokov in upam, da jo obdržim do zime. Sedaj je treba nekaj časa nameniti še opremi, se spočiti in obdržati dobro skakanje,« se je smejalo Zajcu, ki je bil s četrtim mestom najboljši slovenski posameznik tekme.

Z dobrimi občutki se bo s Saškega odpravil tudi kapetan Peter Prevc, ki je bil deseti. »Uvrstitev je sicer trenutno boljša od moje pripravljenosti. Naredil sem velik preskok iz kvalifikacij v petek do tekme. Deseto mesto je zato pomirjajoče in hkrati navdihujoče,« je povedal najizkušenejši orel, ki je bil zadovoljen predvsem s tem, da je na tekmi ponovno skakal bolje kot na treningu. Tekma je pripadla Poljaku Dawidu Kubackemu, ki je slavil tudi v skupnem seštevku poletne velike nagrade.

Čeprav posamično slovenskim orlom ni uspelo skočiti na oder za zmagovalce, je s stanjem svojih varovancev trener Robert Hrgota zelo zadovoljen. »Do začetka zime je še dober mesec. Anže in Timi kažeta zelo visok nivo skakanja, treba bo le še izpiliti nekaj malenkosti. Tudi Peter je z uvrstitvijo med najboljših deset pokazal, da je zraven in se pobira. Dobili smo en lep okvir, kateri fantje so na nivoju in že v začetku sezone sposobni dobrih skokov, kateri pa potrebujejo še malce dela. Vsi dobro vemo, da se sezona ne zmaguje na prvih tekmah, ampak s pripravljenostjo preko cele zime,« je sklenil Velenjčan, ki je izkoristil potovanje v Klingenthal tudi za to, da je z ekipo na treningu v Nemčiji ostal še danes.