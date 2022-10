Radivoje Zvicer je tisti zloglasni vodja kavaškega klana (ki je imel tudi močno podružnico v Sloveniji), ki mu je srbski »kompanjon« Veljko Belivuk (Velja Nevolja) v Črno goro pošiljal čevapčiče, narejene iz človeškega mesa njegovih nasprotnikov. V petek zvečer je odjeknila vest, da je Zvicer mrtev. Pod streli naj bi omahnil v Panami, o čemer so se balkanski mediji razpisali v soboto. Črnogorska policija naj bi od kolegov iz Paname dobila obvestilo o dveh mrtvih moških. Uradne potrditve, da gre za vodjo kavaškega klana, za zdaj še ni, odvetnik družine Zvicer je zanikal navedbe, da naj bi bil Radivoje ubit.

Tudi portal Kurir.rs je poročal o tem, da gre lahko za prevaro in da je Zvicer smrt le zaigral, da bi lažje bežal pred roko pravice. Gre namreč za enega najbolj iskanih in najmočnejših mafijcev na svetu, ki ga iščejo mednarodne policijske organizacije in obveščevalne službe. Kavaški klan je namreč ena največjih kriminalnih združb za tihotapljenje kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Naj spomnimo, da je podružnica delovala tudi v Sloveniji, a je večina njenih članov zdaj v priporu, nekaj pa jih je tudi na begu. Včeraj zvečer je ta portal objavil še vest, da je (neuradno) črnogorska policija od kolegov v Panami dobila obvestilo, da ubiti moški ni Zvicer, češ da mu ni podoben. Prav tako je zaokrožil posnetek, kako se njegova žena in hči veselo zabavata. V času po domnevni likvidaciji.

Veliki črnogorski rivali

Kavaški klan ima tudi svojega velikega rivala – škaljarski klan. Gre za skupini, ki sta nastali v Kotorju v Črni gori, le da ena v naselju Kavač, druga pa je iz naselja Škaljari. Med klanoma že vse od leta 2014 vlada prava vojna, v kateri je bilo ubitih že več kot 50 pripadnikov ene in druge skupine. Osmega septembra letos je bil v Turčiji ubit vodja škaljarskega klana Jovica Vukotić. Seveda, za njegovo smrt so takoj osumili konkurenčni kavaški klan in aretirali več njegovih pripadnikov. Škaljarji so za Zvicerjem »razpisali tiralico« in menda bili pripravljeni za njegovo likvidacijo plačati več kot dva milijona evrov. Nič čudnega, če so se po družbenih omrežjih pojavili številni videoposnetki slavja pripadnikov škaljarskega klana ob novici, da je vodja njihovih rivalov mrtev.

A kot rečeno, to še ni potrjeno. Zvicer je najmanj enkrat že ušel gotovi smrti. Napadli so ga v ukrajinskem Kijevu in mu prerešetali avto, nakar je napadalce z orožjem pregnala njegova žena Tamara. O tem obstaja celo posnetek in »prva dama balkanske mafije« je tako postala prava legenda podzemlja. No, prav Tamaro naj bi skušal ubiti Jovan Vukotić, ki je bil potem septembra ubit v Turčiji.