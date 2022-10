Skoraj eno uro dlje od predvidenega so morali dirkači elitnega motociklističnega razreda motoGP čakati na start dirke za veliko nagrado Tajske, ki je bila po daljšem premoru zaradi koronavirusa na sporedu prvič po letu 2019. Ena ura stopnjevanja napetosti in živčnega pogledovanja na temne oblake ter močan dež pa nista predstavljala težav, oziroma sta očitno zelo pozitivno vplivala na danes odličnega Portugalca Miguela Oliveiro (KTM), ki je z bravurozno vožnjo do druge zmage v sezoni prišel z 11. startnega položaja. Drugi je bil večino dirke vodeči Avstralec Jack Miller (Ducati), tretji pa njegov moštveni kolega in prvi izzivalec vodilnega v skupnem seštevku Francoza Fabia Quartarorja (Yamaha), Italijan Francesco Bagnaia.

Kako zelo je mokra in spolzka steza premešala karte, najlepše, poleg zmagovalca, pokaže prav uvrstitev Quartararoja, ki je dirko sicer začel s četrtega startnega položaja, a hitro padel na 11. mesto in izgubil stik z vrhom, končal pa je šele kot sedemnajsti. Podobno se je godilo zmagovalcu kvalifikacij, Italijanu Marcu Bezzecchiju (Ducati), ki je že v prvem krogu zapeljal s steze in dirko končal šele kot 16., velik osmoljenec pa je bil tudi tretji v skupnem seštevku Španec Aleix Espargaro (Aprilia), ki mu nič ni šlo po načrtih celoten konec tedna – dirko je začel kot 13., končal pa na 11. mestu. »Vsakič, kadar imamo priložnost voziti na mokri stezi v slabem vremenu, sem vedno zelo hiter,« se je po dirki smejalo Miguelu Oliveiri, čigar resničnost besed potrjuje dejstvo, da je poleg današnje svojo edino letošnjo zmago dosegel na edini drugi dirki v sezoni, ki je prav tako potekala na »mokrem«, na veliki nagradi Indonezije v marcu.

Drugi, ki se mu je prav tako smejalo, je bil seveda Bagnaia. Italijan se je s tretjim mestom in že osmo uvrstitvijo na stopničke v sezoni (6 zmag) vodilnemu v skupnem seštevku Quartararoju približal na vse dve točki zaostanka, hrabri pa ga lahko tudi dejstvo, da Francoz v drugem delu sezone nikakor ne najde forme in niza en slab rezultat za drugim. »Priznam, ko sem videl, kakšne razmere nas čakajo, sem bil vse prej kot zadovoljen. Dobro se spomnim prve letošnje dežne dirke v Indoneziji, kjer sem bil 15. in imel ogromno težav. Zahvaliti se moram Jacku (Millerju, op. p.), ki je prišel do mene in mi pomagal z nekaterimi zares koristnimi nasveti,« je po dirki povedal Francesco Bagnaia, ki se zaveda, da je boj za naslov prvaka zdaj povsem odprt. »Zanimivo bo. Napeto in zahtevno. Na zadnjih treh dirkah bo treba odpeljati zelo inteligentno in pametno reagirati v vseh položajih. Imamo vse možnosti, le napak si ne smemo privoščiti.«

Naslednja dirka bo 16. oktobra VN Avstralije, teden kasneje sledi postanek v Maleziji, sklepno dejanje sezone pa 6. novembra v Valencii.