Ni skrivnost, da je novi britanski kralj Karel III. okoljevarstveni veteran (zaradi česar so se pred štiridesetimi in več leti iz njega mnogi norčevali) in da so ga, ko je bil še princ Charles, povabili na letošnji podnebni vrh Združenih narodov COP27, ki bo novembra v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk. Kralj je udeležbo tudi načrtoval, verjetno tudi že pripravljal govor. Na ključnem vrhu COP21 v Parizu leta 2015 je denimo imel otvoritveni govor, v katerem je pozval k »ogromni kampanji vojaškega tipa v boju proti podnebnim spremembam« in svetovnim voditeljem položil na dušo, naj zanjo namenijo na tisoče milijard, ne pa milijarde dolarjev. Na lanskem rednem letnem vrhu o podnebnih spremembah COP26 na Škotskem je imel enega najboljših in najbolj čustvenih govorov, ki je požel veliko hvale. Voditeljem je rekel, naj se z grožnjo podnebnih sprememb spoprimejo, kot bi šlo za vojno.

Nasvet ali prepoved?

V soboto zvečer pa je Buckinghamska palača nenadoma potrdila trditve tednika Sunday Times, da se novi kralj vrha COP27 ne bo udeležil, ker mu je to prepovedala nova premierka Liz Truss. Palača je sicer zelo diplomatsko dodala, da je kralj premierko prosil za nasvet o udeležbi, ta pa mu ga je dala. »Ob obojestranskem prijateljstvu in spoštovanju sta soglašala, da se kralj vrha ne bo udeležil,« so zapisali.

Veliko bolj verjetno je, da mu je premierka Truss že med prvo avdienco pri njem, prav gotovo vljudno, brez omembe prepovedi, prepovedala udeležbo, ker njena vlada načrtuje razvodenitev okoljevarstvene politike. Kraljev govor bi bil zato v velikem nasprotju z vladno politiko. Prepoved ali nasvet, kakor koli to imenujemo, je pokazal, kdo ima dejansko oblast v ustavni monarhiji, kot je britanska, v kateri je monarh samo papirnati šef države. Karel III. mora biti skrajno razočaran po vseh desetletjih svojega okoljevarstvenega aktivizma. Celo kritiki njegovega drugega početja v preteklosti ga hvalijo kot pionirja med ekološkimi borci.

Nisem neumen, je dejal kot princ

Kot prestolonasledniku so mu predvsem politiki pogosto očitali, da se vtika v politiko, česar naj člani kraljeve družine, posebno monarh, ne bi nikoli počeli. V intervjuju leta 2017 so ga vprašali, ali bo to počel tudi kot monarh. »Nisem neumen,« je odvrnil, »ko postaneš monarh, igraš to vlogo tako, kot od tebe pričakujejo. Deluješ znotraj ustavnih okvirov.« Je pa takrat tudi dejal: »Če je bila moja skrb zaradi razmer, v katerih so pred štiridesetimi leti ljudje živeli v revnih soseskah, vtikanje v politiko, potem sem zelo ponosen nanj.«

Predstavnica Downing Streeta 10 je dejala le, da »vlada ne komentira srečanj med premierji in monarhi«. Tudi premierka Liz Truss ne komentira nasveta kralju, naj ne gre na podnebni vrh. Veliko večje skrbi ima, ker se ob začetku letnega kongresa njene konservativne stranke govori, da skupina okoli sedemdesetih poslancev vladajoče stranke že snuje njeno rušenje zaradi spornega programa nižanja davkov komaj 27 dni po njenem prihodu na oblast.