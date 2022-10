Matej je včeraj najprej moral dobiti leteči cilj in s tem tri nagradne sekunde. In ga je. Za Jonasom je zaostajal še pet sekund v skupnem seštevku. Na cilj je prišel drugi in dobil še šest nagradnih sekund. Jonas nobene. In tako je zmagal Matej. Čista matematika. No – in »nekaj malega« mišic v nogah in zraka v pljučih, kajne. O zmagi Mateja navijači niso dvomili. Če ste pozabili, Matej iz Podblice je pred devetimi leti končal kranjsko gimnazijo, v spričevalu so bile v glavnem petice, maturo pa je opravil z odliko in je bil tako zlati maturant. Istega leta je postal svetovni mladinski prvak.