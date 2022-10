Zloglasni serijski posiljevalec, 44-letni Igor Milošević, ki je na noge (in ulice) spravil pol Srbije, je bil na prostosti manj kot dva tedna. Ob vsakem odhodu na svobodo si je doslej izredno hitro izbral novo žrtev, zato nikakor ne čudi, da so bile Beograjčanke prestrašene. Prek spletnih družbenih omrežij so si delile informacije o njegovih premikih in lokaciji. Trenutno si lahko vsaj malce oddahnejo, saj so Miloševića v petek zaradi suma ogrožanja javne varnosti aretirali, preiskovalni sodnik pa je zanj danes odredil pripor. Razloga sta bila nevarnost vplivanja na priče in možnost, da bi storil dejanje, s katerim je grozil, pišejo srbski mediji. Na odločitev je vplivala tudi njegova pretekla kriminalna zgodovina. Milošević je v zaporu zaradi številnih posilstev preživel več časa kot na svobodi, po navedbah srbskih medijev pa je ženske začel napadati pri rosnih štirinajstih. V le nekaj dneh je napadel devet deklet in štiri od njih posilil. Kot mladoletnega so ga zaprli v prevzgojni dom, po nekaj letih je bil na prostosti, a je v manj kot mesecu dni posilil še eno žensko in izvedel osem ropov. Štiri leta pred iztekom kazni si je prislužil pogojni izpust, kmalu je napadel več žensk, eno je brutalno posilil. Po štirih dneh iskanja ga je policija aretirala. Po neuradnih informacijah medijev pred tedni Milošević sploh ni želel iz zapora, saj da zunaj nima nikogar, tudi prebivališča ne, paznikom pa je zaupal, da bo zagotovo spet naredil »sranje«.

Ponižanje in zastraševanje žensk

Miloševića so tokrat policiji prijavile novinarke medija Informer. Prav tistega, v katerem so prejšnji teden objavili »megaekskluzivni« intervju z njim, s čimer so sprožili množične proteste pred uredništvom. Glavni in odgovorni urednik Dragan J. Vučićević zdaj pravi, da je bil to že vse od začetka njihov načrt. Da torej z njim opravijo intervju, da ga potem policija aretira in da so ženske na ulicah Beograda končno lahko spet varne. Nihče mu ne verjame. Mediju že vse od objave članka očitajo poveličevanje zločinca in zbiranje klikov. Sami pravijo, da so delali v javnem interesu, saj da lahko le tako narod razume, kako razmišlja posiljevalec. »Nismo opravičevali njegovega zločina ali ga, bognedaj, oglaševali, kot nam očitajo zdaj,« se je v srbskem časniku Danas pred dnevi branil Vučićević. Nonšalanten, mučen in škandalozen intervju so obsodili številni mediji in organizacije za pravice žensk ter tudi podpredsednica srbske vlade. Z objavo intervjuja so kršili osnovne novinarske standarde, jim očitajo kolegi, s takšnim ponižanjem in zastraševanjem žensk pa prestopili tudi mejo dobrega okusa.

Brez solzivca niti v trgovino

V soboto se je pred uredništvom, ki so ga znova varovali do zob oboroženi policisti, zbralo še več ljudi kot na prvem protestu. »Izkoristili so priložnost, da zaslužijo na osnovi realnega strahu žensk. Strah nas je že dlje časa in očitno smo prepuščene same sebi,« je za srbske medije spregovorila Nataša Elenkov iz organizacije Ženska solidarnost, pobudnice protesta. Zgroženi so, da sta se policija in tožilstvo zganila šele po prijavi Informerja, ne pa že samo na osnovi ogroženosti žensk. Protestniki zahtevajo umik intervjuja z vseh platform, saj da Informer še naprej služi na račun travm žrtev, prekinitev javnega financiranja medija ter ustanovitev registra vseh, ki so kadar koli dvignili roko nad žensko. Nanj namreč čakajo že več let.

Beograjčanke se sicer zavedajo, da bodo za lastno varnost same storile največ, izmenjujejo si nasvete, kjer kupiti solzivec, kakšen nož je najboljši za obrambo in kako se naučiti samoobrambe. »Ženske niso tiste, ki bi morale spremeniti svoje življenje zaradi nasilneža, ampak bi morale institucije zaščititi ženske,« je za portal Nova.rs ocenila sociologinja Jelena Riznić iz kolektiva Ženska solidarnost. Sistem je ponovno zatajil, za kar bodo plačale ženske, je za isti portal dodala borka za pravice žensk in pravnica Marija Stanković, ki brez solzivca ne gre niti v trgovino. »Žal mi je, da ženskam ne morem dati drugega nasveta, kot da pazijo nase, saj na institucije ne morejo računati,« je sklenila.