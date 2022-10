Nakup avtomobila je za nakupom nepremičnine drugi najdražji. In podobno, kot so se zadnja leta v Sloveniji dražila stanovanja in hiše, so se dražili tudi avtomobili. Še več, raziskava je pokazala, da se je od leta 2015 v povprečju štirikolesnik v Evropi podražil za četrtino, največ na Norveškem, kot posledica davčnih zakonov, ki favorizirajo električna vozila, klasično gnana pa so posledično astronomsko draga. Pri čemer pa je zanimivo, da se povprečni kupec avtomobila praviloma ukvarja zgolj z njegovo ceno, precej manj pa z dejanskim stroškom nakupa. Tisto, kar vidijo na ceniku, namreč v veliki večini primerov ni tudi končna cena. Zato je najprej potrebno definirati, kaj potrebujemo in za kakšne namene ter koliko si lahko privoščimo. Pretehtati pa moramo tudi vse stroške, ki jih ni malo in so v ceniku napisani z majhnimi črkami. Toda nujna dodatna oprema, transportni stroški in tudi strošek financiranja vas lahko v trenutku stanejo tisočaka ali celo več. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da se kupci pri nas teh skritih stroškov vedno bolj zavedajo, zato jim je pomembno celotno lastništvo avtomobila, torej poleg njegove cene še stroški zavarovanja, vzdrževanja in porabe. Dobro je vedeti, da pri registraciji in zavarovanju na ceno vplivata tudi velikost motorja in vgrajena oprema ter da je popravilo vozila z osnovno opremo cenejše, kot je popravilo vozila, pri katerem se je v nesreči poškodovala še dodatna oprema, na primer senzorji, kamere, radarji in podobno.

Da je potrebno biti racionalen, pa priča tudi primer prevelikih pnevmatik, ki je v Sloveniji dokaj pereč. Stranke namreč kupijo vozilo z velikim premerom platišč, ki sicer avto naredijo še bolj všečen, toda tovrstne pnevmatike niso poceni. Ali so stranke v salonu deležne ustreznih nasvetov, je drugo vprašanje, podobno kot je vprašanje, ali kupec prodajalcu zaupa in nasvete upošteva. Je pa res, da lahko dodatna oprema močno vpliva na celotno izkušnjo uporabe avtomobila. A to, da ste za avto ob nakupu odšteli več, še ne pomeni, da bo leta kasneje ob prodaji več vreden. Nakup avtomobila je že po definiciji neracionalna naložba, dodatna oprema pa je po nekaj letih z redkimi izjemami brez posebne vrednosti. Zato pri nakupu upoštevajte razum in ne zgolj čustva, da vas kasneje po nepotrebnem ne bo bolela glava. Sladkih obljub in psihološke manipulacije je pred nakupom preveč.