Da, sliši se nesmiselno. A klavirska črna barva (jasno, ime je dobila po črnih tipkah na klavirju) oziroma klavirska črna plastika se je v zadnjih letih pri oblikovanju armaturnih plošč štirikolesnikov večine znamk neverjetno razširila. Zakaj je material, ki je pravi magnet za vso umazanijo, predvsem prah in prstne odtise, hkrati pa deluje ceneno, pri razvojnikih in oblikovalcih tako priljubljen, pri najboljši volji ne znamo ugotoviti, enako pa se sprašujejo tudi domala vsi kolegi in 95 odstotkov tistih, ki v avtomobilu z njo hitro ugotovijo vse njene pomanjkljivosti. In preveč jo je bilo tudi pri obeh omenjenih testnežih, še posebej pri tucsonu, pri katerem smo osrednjo konzolo kar nekajkrat pošteno zdrgnili s krpico za očala.

Tako, pa smo to končno »dali iz sistema«. In da ne bo izpadlo, da imamo zaradi te »malenkosti« o testnežema slabo mnenje, naj takoj poudarimo, da je to domala vse, kar smo jima sploh lahko šteli v minus. Posebej pri tucsonu drugega večjega nikakor nismo uspeli najti, medtem ko je eclipse cross malenkost drugačna zgodba, a ima tudi nekatere močne adute, ki bodo pri marsikom zadostni za resen razmislek o nakupu. A pojdimo po vrsti.

Oba srednje velika športna terenca (tucson v dolžino meri 4,5 metra, eclipse cross 4,54) sta bila opremljena s priključnohibridno tehnologijo. To pomeni, da je za pogon skrbela kombinacija bencinskega motorja (1,6-litrskega pri tucsonu in 2,4-litrskega pri eclipsu) in elektromotorja (oziroma dveh pri mitsubishiju), kar je prvemu zagotavljalo 195 kilovatov (265 KM), drugemu pa 138 kW (185 KM) moči. Da, razlika se je občutila tako pri pospeških (prvi do stotice z mesta rabi 9,1 sekunde, drugi okroglih 11) kot pri odzivnosti in splošnem občutku pri višjih hitrostih, pri katerih je bil mitsubishi manj odločen, manj lahkoten in predvsem glasnejši. Nemara tudi zaradi brezstopenjskega menjalnika, medtem ko je pri hyundaiju za prenos moči skrbel 6-stopenjski samodejni. Prav tako je bil japonec »mehkejši« in se je bolj nagibal v ovinkih, medtem ko je bil korejec med dinamičnim spreminjanem smeri precej bolj »poslušen«, lahko bi rekli, da upraviči svoj agresiven videz. Je pa po drugi strani treba priznati, da je med povsem umirjeno vožnjo eclipse cross eden najudobnejših v svojem razredu in da je enako izvrstno požiral cestne luknje in izbokline, bolj udobno za voznika in potnike pa tudi makadamske površine. Mimogrede: da se z njima zlahka zapeljete izven urejenih cest, oba poskrbita s štirikolesnim pogonom ter 17- (tucson) in 18-centimetrsko oddaljenostjo od tal.

Pri priključnih hibridih je seveda ključno tudi, da čim več izkoriščate vožnjo na elektriko. Tovrstne energije oba v svoji bateriji (ti »zažreta« tudi v prtljažni prostor, ki je pri tucsonu še vseeno velikih 558 litrov, pri eclips crossu pa skromnih 359) lahko shranita za 13,8 kilovatne ure, kar je pri prvem zadostovalo za 50 kilometrov brezemisijske mestne vožnje, pri drugem, ki mu moramo v plus šteti, da omogoča tudi hitro polnjenje, pa za dobrih 40. Kadar elektriko izkoriščamo maksimalno, je tudi poraba bencina izjemno nizka, v »realnem svetu« z mešano vožnjo na mešane načine pogona pa nam je tucson porabil 6,1 litra bencina na 100 kilometrov, eclipse cross pa kar konkretno več – 7,7 litra. Ko elektriko izključimo iz kombinacije, se poraba še poveča, zato dobro razmislite, ali jo boste redno izkoriščali (polnili doma). Če jo boste kar najbolj, je tovrstni pogon za naše pojme še vedno idealna izbira, v nasprotnem primeru višje cene ne upravičita. Skratka, sta nekaj takega, kar ni za vsakega.

No, preden pridemo do slednje, pa se vrnimo še na začetek. Z izjemo klavirske plastike smo namreč pri obeh ugotovili, da je njun delovni prostor urejen in uporaben, pri čemer se mitsubishiju že kar pošteno poznajo leta, predvsem pri plošči za volanom, medtem ko pri hyundaiju navdušijo stvari, kot je na zaslonu za volanom prikaz dogajanja za bokom preko kamere (na levi strani ob vklopu levega smernika in na desni ob desnem). Prednosti (in boljšo opremo), ki jih ima tucson, pa je treba tudi plačati – testni je namreč stal 46.840 evrov, tekmec pa 39.000. x

vzporedni test Mitsubishi eclipse cross PHEV2,4 mivec 4WD instyle+ in hyundai tucson 1,6 T-GDI PHEV 4WD impression