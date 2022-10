Upravljavec plinovoda, družba Nord Stream AG, je sporočil, da se je pritisk stabiliziral tudi na plinovodu Severni tok 1, je danes na Twitterju objavila pristojna danska agencija za energetiko. To po njenem mnenju pomeni, da plin ne uhaja več.

Danske oblasti so enako stanje v soboto sporočile že za Severni tok 2, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na obeh plinovodih so v minulih dneh na štirih mestih neprekinjeno uhajale velike količine plina. Do dveh uhajanj je prišlo v švedskih, do dveh pa v danskih vodah. Švedske oblasti so v soboto po pregledu območja sporočile, da se uhajanje plina še naprej zmanjšuje.

Čeprav plinovoda nista obratovala, sta bila napolnjena s plinom. Švedske in danske oblasti so ugotovile, da sta puščanje povzročili najmanj dve podvodni eksploziji, enakovredni detonaciji več sto kilogramov eksploziva. Več držav, med njimi tudi Švedska in Danska, je prepričanih, da je šlo pri poškodovanju plinovoda za namerno dejanje.

Nemčija je po eksplozijah na plinovodih okrepila nadzor na morju, Norveška, ki je postala največja dobaviteljica zemeljskega plina Evropi, pa je okrepila varovanje svoje naftne in plinske infrastrukture.