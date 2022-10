»Od 12.30 (11.30 po srednjeevropskem času) je Liman popolnoma očiščen. Hvala naši vojski!« je Zelenski dejal v videu, objavljenem na družbenih omrežjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinska vojska je pred tem sporočila, da je v soboto vstopila v Liman, pri čemer naj bi v bližini mesta obkolili približno 5000 pripadnikov ruskih sil. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da so se njihove sile umaknile iz mesta, s čimer so želeli preprečiti, da bi njihovi vojaki ostali ujeti za ukrajinsko bojno črto. Za zdaj ostaja nejasno, koliko ruskih vojakov je bilo pri tem ubitih ali zajetih, poroča AFP.

Ponoven prevzem nadzora v Limanu v vzhodni regiji Doneck pomeni prvo ukrajinsko vojaško zmago na ozemlju, ki si ga je Kremelj po sedemmesečni invaziji na Ukrajino skupaj s še tremi ukrajinskimi regijami priključil v petek.

Ukrajinske enote so medtem sprožile ofenzivo na jugu države, da bi ponovno pridobile ozemlje, ki so ga zasedle ruske sile, vendar so pri tem po navedbah Moskve utrpele veliko izgub. Rusko obrambno ministrstvo je poročalo o spopadih na območju Mikolajiva in blizu mesta Andrijevka v regiji Herson, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Pred tem je Ukrajina v soboto ruske sile obtožila napada na konvoj s civilisti v bližini prav tako ponovno zavzetega mesta Kupjansk. Guverner regije Harkov Oleg Sinegubov je število smrtnih žrtev napada, ki naj bi se zgodil v petek, ocenil na 24, med njimi naj bi bilo 13 otrok.