Predsednik Osrednje volilne komisije (CIK) Suad Arnautović je na opoldanski novinarski konferenci povedal, da se je ob 7. uri odprla večina od 5900 volišč v državi. Na manjšem številu volišč je prišlo do zamud, ki niso bile daljše od pol ure, nastale pa so zaradi tehničnih težav, ki so bile hitro odpravljene, je pojasnil po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina.

Edini resnejši poskus volilne prevare je bil potrjen na volišču v vasi Hozići pri Bosanskem Novem. Tja je nekdo prinesel 350 predhodno izpolnjenih glasovnic za vse ravni oblasti, zaradi česar je bil volilni odbor razrešen. Na podlagi odločitve glavnega tožilca BiH Milanka Kajganića so aretirali pet članov odbora.

Do 11. ure je glasovalo 14 odstotkov od nekaj več kot 3,3 milijona volilnih upravičencev.

Večina voditeljev strank in kandidatov na volitvah je svojo volilno pravico izkoristila v dopoldanskih urah, vsi pa so novinarjem povedali, da so prepričani, da jim bodo volivci namenili svoj glas, poroča Hina.

Vodja Hrvaške demokratične skupnosti (HDZ) v BiH Dragan Čović je v Mostarju dejal, da pričakuje prepričljivo zmago svoje stranke in koalicije strank, ki so se povezale s HDZ, kot tudi zmago Borjane Krišto, ki se kot kandidatka bosanskih Hrvatov poteguje za mesto v tričlanskem predsedstvu BiH. Njen protikandidat je Željko Komšić.

Na volitvah za člane predsedstva BiH se sicer obeta tesen boj tudi med Bošnjakoma Bakirjem Izetbegovićem in Denisom Bećirovićem. Predsednik Stranke demokratske akcije (SDA) Izetbegović je ob oddaji glasu v Sarajevu dejal, da glede zmage zaupa v božjo pomoč.

Med Srbi za favoritinjo velja Željka Cvijanović. Volitve članov predsedstva BiH so sicer le ene od volitev, ki potekajo danes v BiH. Volivci izbirajo tudi poslance spodnjega doma parlamenta BiH in parlamentov obeh entitet, Federacije BiH in Republike Srbske. Ob tem pa tudi predsednika in podpredsednika Republike Srbske ter člane skupščin desetih kantonov Federacije BiH.

Volišča na tokratnih že 14. splošnih volitvah v BiH po koncu vojne in podpisu daytonskega mirovnega sporazuma se bodo zaprla ob 19. uri, prve preliminarne izide pa je po poročanju Hine pričakovati po 20. uri.