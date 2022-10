Število žrtev indonezijske nogometne tragedije, ko so se nemiri sprevrgli v stampedo, je danes poskočilo na 174, je lokalnim medijem povedal predstavnik oblasti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

»Ob 9.30 je bilo število smrtnih žrtev 158, ob 10.30 je številka narasla na 174 smrti. To so podatki, ki jih je zbrala državna agencija za blažitev nesreč v vzhodni Javi,« je za Kompas TV povedal namestnik guvernerja vzhodne Jave, Emil Dardak.

Po podatkih oblasti je bilo v tragediji, do katere je prišlo v soboto zvečer v mestu Malang na vzhodu otoka Jave, tudi približno 180 ranjenih.

Policija je uporabila solzivec, da je razgnala divjajoče navijače, je na današnji improvizirani novinarski konferenci dejal šef pokrajinske policije Nico Afinta. Štiriintrideset ljudi je umrlo na igrišču stadiona Kanjuruhan, vsi drugi pa v bolnišnicah, poročata radijska postaja Elshinta in postaja tvOne.

Izgredi so izbruhnili po prvoligaški tekmi med ekipama Arema in Persebaya. Po porazu z 2:3 v Malangu je na igrišče vdrlo na tisoče gledalcev. Fotografije, objavljene na spletni strani tvOne, med drugim prikazujejo popolnoma uničen avtomobil na stadionu. Nadaljnje slike prikazujejo vdor navijačev na igrišče in oblake dima na igrišču in na tribunah.

Policija je uporabila solzivec, da bi razgnala približno 3000 navijačev, ki so vdrli na stadion. To je povzročilo stampedo, med katerim je bilo veliko ljudi poteptanih, nekateri pa so se zadušili, je novinarjem pojasnil Afinta.

Med žrtvami izgredov in stampeda na stadionu sta tudi dva pripadnika policije, je povedal Afinta. Večina ljudi je umrla zaradi zadušitve, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po besedah Afinte je v bolnišnicah na zdravljenju še okoli 180 ljudi. V izgredih je bilo poškodovanih tudi 13 vozil, od tega deset policijskih.

Nogometna kluba Arema in Persebaya sta že izrazila sožalje žrtvam in njihovim družinam. »Arema izraža iskreno sožalje zaradi katastrofe v Kanjuruhanu. Tudi vodstvo Areme je odgovorno za ravnanje z žrtvami, mrtvimi in ranjenimi,« je dejal šef kluba Abdul Haris.

Klub bo vzpostavil krizni center in center za obveščanje žrtev. »Družinam žrtev se vodstvo Areme iskreno opravičuje in jim je pripravljeno zagotoviti odškodnino. Vodstvo je pripravljeno sprejeti predloge, kako ravnati s katastrofo, da bi se mnogi lahko rešili,« je dejal Haris.

Indonezijska nogometna zveza (PSSI) je za teden dni prekinila državno prvenstvo. Klub Arema je dobil prepoved igranja domačih tekem do konca sezone. Poleg tega je nogometna zveza ustanovila posebno preiskovalno skupino, ki naj bi delo začela danes.

»Zveza PSSI obžaluje dejanja navijačev na stadionu Kanjuruhan. Opravičujemo se njim in opravičujemo se družinam žrtev ter vsem vpletenim v incident,« je dejal predsednik indonezijske nogometne zveze Mochamad Iriawan. Pri preiskavi bo zvezi pomagala policija.

Po tragediji se je oglasil tudi indonezijski predsednik Joko Widodo, izrazil sožalje vpletenim in odredil preiskavo varnostnih pomanjkljivostih, ki so privedle do neredov in stampeda na stadionu, poroča agencija Reuters. Odredil je prekinitev tekmovanja v 1. ligi do konca preiskave.