Nered pri privezovanju čolnov v kanalu med Sečo in Sečoveljskimi solinami je že desetletja vsem na očeh. Računsko sodišče je že pregledalo ravnanje pristojnih med leti 2003 in 2015. V poročilu, ki ga je objavilo marca 2017, je zapisalo, da je bilo na protipravno postavljenem pomolu in privezni boji nedovoljeno privezanih več sto plovil, med njimi precej zapuščenih, poškodovanih in potopljenih, kar je predstavljalo nevarnost.

V petek je računsko sodišče objavilo poročilo o tem, kako so se v obdobju od junija 2017 od marca 2021 na te ugotovitve odzvali vlada, ministrstvo za okolje in prostor, podjetje Soline in piransko komunalno podjetje Okolje.

Vlada in ministrstvo sta bila pri vzpostavitvi pogojev za ureditev stanja v Jernejevem kanalu delno uspešna, so ocenili revizorji.

Okoljskemu ministrstvu so očitali, da ni preverilo, na osnovi katerih pravnih podlag bi lahko učinkovito ukrepalo, in ni odstranilo plovil in privezov. Ministrstvo je izvedlo nekatere aktivnosti, s katerimi je prispevalo k pričetku reševanja problematike, a se je osredotočilo zgolj na odstranitev nekaj opuščenih plovil, ki jih je označilo kot odpadke, medtem ko pomolov in privezov, na katera so bila trajno privezana ostala plovila, ni odstranilo. Ministrstvo kanala ni izpraznilo, kljub temu da se je aprila 2019 dogovorilo z občino o tem in o dodelitvi upravljanja kanala družbi Soline.

Več je ministrstvo naredilo, potem ko je septembra 2020 vodno dovoljenje za kanal pridobilo Okolje Piran. Novembra 2020 je ministrstvo sklenilo sporazum z javnim podjetjem in izdalo vodno soglasje za pripravljalna dela, čiščenje kanala ter odstranitev potopljenih plovil in porušenih pomolov. Okolje Piran je pridobilo pravico za neposredno rabo vode za ureditev krajevnega pristanišča v kanalu.

Vlada po oceni računskega sodišča ni spremljala stanja tako, da bi v obdobju do podelitve vodnega dovoljenja podala usmeritve za ureditev. Prav tako ni sprejela dodatnih odločitev, ki bi jih glede na stanje pričakovali, so presodili revizorji.

Občina, družba Soline in Okolje Piran so bili po mnenju računskega sodišča pri urejanju uspešni. Družba Soline je kot upravljavec Krajinskega parka Sečoveljske soline redno izvajala naravovarstveni nadzor ter ob ugotovljenih kršitvah ustrezno ukrepala. Pri nadzoru je sodelovala tudi občina. Občina in Okolje Piran sta ob koncu obravnavanega obdobja sprožila pripravo aktov za podelitev koncesije za upravljanje kanala Okolju, so še ugotovili.

Računsko sodišče je izdalo več priporočil. Med drugim je ministrstvu za okolje in prostor predlagalo, naj preveri, ali obstajajo potrebe po spremembi sistema izvajanja nadzora, tako da bi območja, kjer je več istovrstnih kršitev, kot je to na območju Jernejevega kanala, obravnavalo kot celoto in ne kot posameznih primerov kršitev.