Kot so sporočili iz Komunale Kranj, je eden najboljših načinov za zmanjševanje količin odpadkov ponovna raba izdelkov. Predmetov, ki jih ne potrebujemo, še posebej če so še uporabni, ne zavržemo. Lahko jih, take kot so ali pa z nekaj popravili, namreč uporabi nekdo drug. Med predmeti, ki jim je s ponovno rabo možno podaljšati življenjsko dobo, so tudi električni aparati.

Po podatkih podjetja ZEOS, ki v Sloveniji skrbi za pravilno ločevanje e-odpadkov, vsak posameznik letno razpolaga z vsaj petimi kilogrami še uporabnih izdelkov, ki so doslej končali med odvrženimi odpadki. Kot ocenjujejo v podjetju, se med zbranimi e-odpadki, namenjeni reciklaži, nahaja še odstotek do dva delujočih električnih naprav, ki po nepotrebnem končajo v predelavi materiala.

Da bi se ti še uporabni aparati vrnili v ponovno rabo, so letos spomladi v socialnem podjetju Fundacije Vincenca Drakslerja podpisali dogovor s podjetjem ZEOS za sodelovanje v projektu Life Spodbujamo e-krožno. To pomeni, da na zbirnih centrih zbirajo še uporabne električne aparate, preverjajo, če so varni za uporabo in jih nato ponujajo kupcem v ponovno uporabo.

Direktor družbe ZEOS Emil Šehič je poudaril, da pozdravljajo vsako trgovinico s še delujočimi aparati, ki iščejo novo življenje. Zato je nov kotiček v trgovini Kr'Štacuna pomembna pridobitev. »Z naraščanjem tovrstnih storitev po Sloveniji smo bližje dosegu tako ciljev našega Life projekta Spodbujamo e-krožno kot tudi EU ciljev na področju krožnega gospodarstva,« je pojasnil in opozoril, da se v dobi potrošniške družbe veliko elektronike prehitro odvrže med e-odpadke.

Na območju petih občin, kjer odpadke zbira Komunala Kranj, je nameščenih 27 zabojnikov za zbiranje odpadne elektronike. Kot je opozorila Simona Bergant iz Komunale Kranj, majhni aparati in baterije sodijo v kategorijo posebnih odpadkov, ki zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je treba oddati na posebna mesta.

Letos so na dveh lokacijah v zbirnem centru na Zarici in v Šenčurju odprli poseben e-kotiček, kjer zbirajo rabljeno in večinoma še uporabno elektroniko. Na ta način so okrepili že dolgoletno sodelovanje s Fundacijo Vincenca Drakslerja. Zaposleni v socialnem podjetju zbrane aparate pregledajo in pripravijo za varno nadaljnjo uporabo.

Kot je povedala predsednica uprave Fundacije Vincenca Drakslerja Nada Bogataj Kržan, je povpraševanja veliko in kar nekaj aparatov so prodali že pred uradnim odprtjem novega prostora v Kr'Štacuni. Ta mesec pa v fundaciji načrtujejo še odprtje trgovine z oblačili iz druge roke, ki bo delovala ob šiviljski popravljalnici Kr'Zašij na Glavnem trgu v Kranju.

Kranjski podžupan Janez Černe je pojasnil, da se ljudje počasi a vztrajno navajajo, da prinašajo še uporabne predmete v centre za ponovno uporabo. »Želimo si, da bi se to zavedanje in ravnanje med ljudmi še okrepilo, prav tako trend nakupovanja predmetov iz druge roke,« je poudaril in pojasnil, da na ta način ohranjamo naravne vire, ki so omejeni, in obenem blažimo podnebne spremembe.