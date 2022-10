Ta znesek bo skladen z dobičkom, napovedanim za letošnje leto, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnili v podjetju. Prihodki RTE so letos zaradi višjih pristojbin, plačanih za uporabo njegovih povezav prek državnih meja, posebej visoki, to pa je tudi posledica energetske krize.

Povračila naj bi lahko dosegla celo rekordnih 1,5 milijarde evrov.

Nekaj manj kot 380 velikih kupcev električne energije v industriji naj bi si razdelilo okoli 130 milijonov evrov, je za AFP povedal finančni in nabavni direktor RTE Laurent Martel. Med njimi so kemične tovarne, obrati za obdelavo kovin, jeklarne ter tovarne papirja in kartona.

Levji delež, okoli 90 odstotkov, pa bo šel operaterjem lokalnih nizko- in srednjenapetostnih omrežij, ki premoščajo vrzel med RTE in končnimi uporabniki električne energije, od industrije do gospodinjstev.

Do poteze prihaja ob stopnjevanju pritiska na EU glede sprejema davka na ekscesne dobičke energetskih podjetij v času, ko so cene energije zaradi vojne v Ukrajini poletele v nebo.

Ministri držav članic EU, pristojni za energetiko, so na petkovem zasedanju v Bruslju dosegli politični dogovor o ukrepih za soočanje z energetsko draginjo. Ti med drugim vključujejo obvezno znižanje porabe elektrike in tudi omejitev prihodkov določenih energetskih podjetij.