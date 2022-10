Kot so pojasnili v Lumarju, so za projekt izbrali patentirano masivno leseno konstrukcijo iQwood brez lepil, kovin in kemikalij, ki bo otrokom nudila še boljšo in prijetno ugodje bivanja. Vrednost investicije je ocenjena na 4,35 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Nov vrtec se bo razprostiral na nekaj več kot 3000 kvadratnih metrih bivalne površine. Urejenih bo 11 oddelkov, osrednji prostor in športna igralnica, terase, razdelilna kuhinja, prostori za strokovne sodelavce, upravni in gospodarski prostori ter ostali prostori, ki bodo omogočali kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalnega programa predšolskih otrok. Ob vrtcu bodo urejena otroška igrišča in pripadajoče parkirišče, površine pa bodo ozelenili še s sajenjem dreves.

Kot je povedala županja Vlasta Krmelj, sicer tudi direktorica Energetske agencije za Podravje, je bil obstoječi vrtec v njihovi občini zgrajen v letih 1973 in 1974, prva generacija je bila v njem leta 1975, do danes pa se je zelo malo spremenil. Vanj je vpisanih več kot 180 otrok, tako da kar šest oddelkov trenutno gostuje v prav tako zastareli šoli.

»Zato je bila ena prvih naših nalog ob prevzemu mandata gradnja vrtca. Pri tem smo se soočali z izzivi obstoječe lokacije, ki je ob glavni cesti, in nakupom novega zemljišča, ki je bilo premajhno za potrebe vrtce in njegove funkcionalnosti. Zato smo kupili dobrih 14.000 kvadratnih metrov veliko parcelo, ki bo omogočala izgradnjo vrtca, zunanjih igrišč ter večnamenske športne dvorane, za katero imamo gradbeno dovoljenje,« je povedala Krmeljeva.

Direktor Gic Gradenj Ivan Cajzek je ob podpisu pogodbe dejal, da so v svoji več kot 30-letni zgodovini gradili veliko vrtcev in šol, še posebej pa jih veseli, da bodo lahko prvič sodelovali s podjetjem Lumar. »Verjamem, da bomo z vsemi partnerji zgradili objekt v zastavljenih rokih, ter da bo ta mladim nudil prostor za prijetno in veselo odraščanje,« je dodal.

Prvi mož Lumarja Marko Lukić je povedal, da so tudi sami po Sloveniji že zgradili nekaj vrtcev, zato verjame, da bo celotna zgodba izjemno uspešna, saj je zasnova vrtca s strani arhitekta Andreja Šmida odlična, prav tako pa imajo v podjetju iz Rogaške Slatine tudi dobrega vodilnega partnerja.

Lukić je ob tem poudaril, da bo vrtec zaradi svoje skoraj ničenergijske zasnove s porabo energije pod 15 kilovatnimi urami na kvadratni meter zagotovil izredno nizke stroške porabe energije in vzdrževanja. Grajen bo v celoti iz lesa, pri čemer razne tuje študije po njegovih besedah kažejo, da je les material, ki blagodejno vpliva na uporabnike. Verjame, da bodo prav s tem vrtcem postavili nove standarde in mejnike gradnje trajnostno zasnovanih lesenih objektov v Sloveniji.