Kot je sporočilo organizacije povzela francoska tiskovna agencija AFP, so ravni trdnih delcev in dušikovega dioksida v Nemčiji do petkrat višje od varnih ravni, opredeljenih s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Direktor organizacije Jürgen Resch je izpostavil, da tožba pomeni poziv k takojšnjemu ukrepanju za »zmanjšanje onesnaževanja zraka, do katerega med drugim prihaja zaradi prometa, kurjenja lesa in kmetijstva«.

»Politiki naredijo premalo za zaščito ljudi, kot sem jaz, ki živim ob prometni cesti,« je tožbo nemške države pospremil eden od sedmih tožnikov, Volker Becker-Battaglia iz Münchna.

Lani v tem času je sicer v Nemčiji prav na podlagi obljub o okoljskih prioritetah nastala nova koalicijska vlada. Zeleni so se na oblasti znašli po več kot 20 letih, pri tem pa napovedali, da bo država do leta 2030 opustila termoelektrarne in da bo do tedaj 80 odstotkov električne energije ustvarila iz obnovljivih virov.

Okoljske skrbi so nato zasenčile ruska invazija v Ukrajini, posledično pa akutna energetska kriza in rekordno visoka inflacija.