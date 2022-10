Pri letalskem prevozniku so si zastavili cilj, da bodo do leta 2035 emisije ogljika zmanjšali za 35 odstotkov, do leta 2050 pa za 78 odstotkov, posledično pa bi se zmanjšale tudi preostale emisije, je ta teden poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Med strategijami, s pomočjo katerih naj bi to dosegli, načrtujejo obnovo flote letal s tistimi, ki porabijo manj goriv in povzročijo manj emisij, ter uporabo trajnostnih letalskih goriv, ki so izdelana brez uporabe fosilnih virov.

Do leta 2035 naj bi na sam upad emisij vplivala tudi implementacija pobude za enotno evropsko nebo, katere cilj je zmanjšati razdrobljenost evropskega zračnega prostora in povečati učinkovitost upravljanja, ter posodobitev zračnega prostora Združenega kraljestva.

»Danes smo prva letalska družba, ki je začrtala ambiciozen načrt, v katerem igra tehnologija brez ogljikovih emisij ključno vlogo, da nas popelje do ničelnih neto emisij do leta 2050 in na koncu do ničelnih emisij ogljika v celotni naši floti,« je povedal izvršni direktor družbe Johan Lundgren, ki je ob tem izrazil zadovoljstvo nad informacijo, da se njihov partner Rolls Royce že pripravlja na testiranje prvih motorjev na vodik.