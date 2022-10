Slovenski skakalci kljub diskvalifikaciji na stopničkah Klingenthala

Slovenski smučarski skakalci so na finalu poletne velike nagrade v nemškem Klingenthalu na tekmi mešanih ekip zasedli tretje mesto z 884,4 točke. Na zmagovalni oder so se povzpeli z zgolj sedmimi ocenami, saj je žirija tekmovanja prvi skok Eme Klinec zaradi neustreznega dresa diskvalificirala. Zmagali so Norvežani (937) pred Nemci (898,7).