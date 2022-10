Mohorič le za Vingegaardom

Jonas Vingegaard, zmagovalec letošnje kolesarske dirke po Franciji, bo očitno dobil tudi dirko po Hrvaški. V današnji, peti etapi od Opatije do Labina (154 km), ki je vsebovala kar šest kategoriziranih vzponov in še krajšega zaključnega, je še drugič na dirki pokoril konkurenco in ima pred zadnjo, ravninsko etapo osem sekund prednosti.