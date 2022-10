Najtežje poškodbe je utrpela petletna deklica. Zdaj jo zdravijo v bolnišnici v Gironi, skupaj s še štirimi hudo poškodovanimi - dvema otrokoma, starima 10 in 12 let, 47-letno žensko in 31-letnim moškim.

Preostalih 13 poškodovanih so že odpustili iz bolnišnice. Salvador Marti, tiskovni predstavnik univerze v Gironi, ki je festival organizirala, je zagotovil, da je bil poskus s tekočim dušikom izveden že večkrat in vsakič brez težav.

Dejal je, da je »nerazumljivo«, zakaj se je nesreča zgodila tokrat in zagotovil, da bo katalonska policija dogodek preiskala.