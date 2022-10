Uniformirani vojaki so dejali, da vodenje države prevzema 34-letni poveljnik Ibrahim Traore, ki bo na mestu predsednika nadomestil odstavljenega Sandaogoja Damibo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Odločili smo se, da prevzamemo odgovornost, vodeni z eno samo idejo: obnovitvijo varnosti in integritete našega ozemlja,« so dejali v prenosu.

Ko je Damiba izvedel državni udar januarja letos, je zanj navedel enake razloge, a bil nato pri tem neuspešen, saj je okoli 40 odstotkov državnega ozemlja še vedno izven nadzora centralnih oblasti v Ouagadougouju.

»Daleč od tega, da bi osvobodili okupirana območja, nekdaj mirna ozemlja so prešla pod nadzor teroristov,« so dejali novi voditelji in ob tem zaprli meje, začasno razveljavili ustavo, razpustili vlado in parlament ter zapovedali policijsko uro.

Novi voditelj Traore je do sedaj vodil posebno protiteroristično enoto v severni regiji Kaya.

Usoda odstavljenega predsednika ni znana, še navaja AFP, ki je poročal o strelih, ki so ponoči odmevali v bližini predsedniške palače.

Gospodarska skupnost zahodnoafriških držav (Ecowas) je v izjavi za javnost že strogo obsodila državni udar, ki ga je označila kot »neprimernega« v času, ko naj bi bil storjen velik napredek v smeri povrnitve ustavne ureditve Burkine Faso iz leta 2014, ko se je z odstopom dolgoletnega predsednika Blaisa Compaoreja začela politična kriza, ki državo trese še danes.

Burkina Faso se v zadnjih letih sooča z naraščajočo grožnjo skrajnih islamističnih skupin, ki so povezane z Islamsko državo in Al Kaido, in so prav tako aktivne v njenem sosedstvu, predvsem v Maliju in Nigru.