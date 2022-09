Stavkokazi nacionalke so nam odprli oči

Prvi citat: Medtem ko so družbenopolitični delavci nacionalne televizije stavkali, so neodvisni novinarji naredili Dnevnik po meri neodvisnega gledalca. Drugi citat: Včeraj je bil to Dnevnik vseh Slovencev in Slovenk, ne pa družbeni bilten komunistične partije, kakršnega si želijo Bergant, Štefančič Jr., Milinković in podobni. Dnevnik je dokazal, da je lahko pluralen in nepristranski.