Na svojem profilu na facebooku je razkril, da je s pismom Putinu poskušal izkoristiti svoj »skromen vpliv«, da bi spodbudil premirje in diplomatsko rešitev, ki bi ustregla varnostnim potrebam tako Ukrajine kot Ruske federacije. »Vse pogosteje zahtevajo od mene, naj pišem tudi vam. Torej. Najprej, ali bi radi videli konec te vojne? Če bi mi odgovorili, da, prosim, to takoj zelo olajša stvari. Če bi rekli, Ruska federacija nima nadaljnjih ozemeljskih pretenzij razen varnosti ruskega prebivalstva Krima, Donecka in Luganska, bi pomagalo tudi to. To govorim, ker vem, da nekateri mislijo, da želite pregaziti vso Evropo, začenši s Poljsko in drugimi baltskimi državami. Če boste storili to, se j…. in se lahko takoj nehamo igrati strahove pred jedrsko grožnjo, ki še najbolj ustrezajo jastrebom z obeh strani Atlantika,« je poudaril.