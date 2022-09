Severina je bila z Igorjem poročena od leta 2015 do leta 2021, zakaj sta se razšla, pa v medijih ni govoril. Jasen ni bil niti tokrat. »Karkoli se je zgodilo, je v preteklosti. V srcu sem odpustil vsem. Trudim se biti srečen v sedanjosti in se veseliti prihodnosti in hvala bogu mi gre dobro,« je dejal Kojić. Dodal je, da Popović njegovega življenja s Severino ni otežil toliko, kot ga je njen najbližji sodelavec. »Z Milanom sva se dvakrat zelo dolgo pogovarjala, ko sva bila s Severino še poročena. En pogovor je trajal več kot pet ur, ko sem spoznal, da ima Aleksandrov oče zelo racionalen pogled na celotno situacijo in da želi najti rešitev,« je za Index povedal Kojić in dodal, da je Severina vsakič, ko se je pokazala možnost rešitve, padla pod vpliv sodelavca oziroma »vladarjev njenega strahu, vse z namenom absolutnega nadzora njenega lika in dela«. Na vprašanje, za katerega sodelavca gre, Kojić ni hotel odgovoriti, je pa namignil na njeno PR-ekipo. »Severinina sestra Zdenka vam bi veliko bolj neposredno pojasnila ta odnos in vse okoliščine,« je pojasnil.