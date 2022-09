Koliko so plačani statisti na Hrvaškem

V Rovinju so začeli snemati eno od Netflixovih serij, za katero so iskali tudi statiste. Statisti bodo v seriji nastopali v ponedeljek, prizore pa bodo snemali od osme do devete ure zjutraj ter od šeste do sedme ure zvečer. Statisti, stari od 18 let naprej, vseh profilov in tipov, ki bodo igrali sprehajalce na cesti in podobno, bodo imeli organiziran prevoz iz Pulja in prehrano, prejeli pa bodo tudi honorar.