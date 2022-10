Na drugi sobotni tekmi Olimpija doma gosti Tabor. Trener Olimpije Albert Riera je reprezentančni premor izkoristil za to, da je na stadionu Anfield v Liverpoolu pred več kot 30.000 gledalci v dresu Liverpoola odigral dobrodelno tekmo legend proti Manchestru Unitedu. Za tekmo s Taborom je Riera napovedal igro, v kateri bo Olimpija imela posest, kar se zdi vnaprej godno za kakšen protinapad Tabora oziroma budi skomine po stavi na kombinacijo zmage Olimpije, s tem da bosta obe ekipi zadeli gol, za kar je na voljo kvota 3,10. Tabor je sicer zadnji in je po Radomljah drugi največji prejemnik golov, a faktor pri tej tekmi se zdi, da nekaj igralcev Tabora, kot na primer Stanković, izhaja iz Olimpije, kar bi lahko pomenilo tudi, da si bo dotični še posebej prizadeval v napadu.

Ta teden imamo razpored s tremi sobotnimi tekmami, in na tretji se bosta soočila Koper in Bravo, dobra stara rivala. Ekipi dveh mlajših trenerjev v vzponu, Z. Zeljkovića in D. Grabića. Na začetku letošnje sezone se je Bravo doma revanširal Koprčanom za malodane enoletne bolečine, vključno z izgubljeno pokalno tekmo, tudi v to tekmo pa se Bravo kljub nižjemu mestu na lestvici podaja z bolj stabiliziranim kursom od gostiteljev. A Koper se je vmes okrepil z nigerijskim napadalcem iz avstrijske lige, ki zagotovo ne more biti slab. Lahko bi bila to zmaga gostiteljev z manj od 2,5 gola skupno za kombinacijsko kvoto 3,75.

Na prvi nedeljski tekmi se bosta srečala Gorica kot gostiteljica in Maribor kot gost. Če komu, bi moral reprezentančni premor koristiti Mariboru, čeprav so na prijateljski tekmi s Šturmom utrpeli poraz 1:5, kar navaja, da jih gre v Gorici pričakovati poostreno budne v obrambi, še bolj zaskrbljeno za gol v lastni mreži pa je pričakovati Gorico. Zmaga Maribora z manj od 2,5 gola za kvoto 4,20.

Nasprotni scenarij, zmago domačih z vsaj tremi goli skupno, pa je mogoče predvidevati na tekmi Celja proti Radomljam.