Zelo pomembne so smuči, švicarskega opremljevalca Stöckli je zamenjala za avstrijski Kästle, a vse se začne z ekipo. S švicarskim trenerjem Stefanom Abplanalpom je že spomladi končala triletno sodelovanje, spet je vajeti prevzela mama Darja Črnko. Kot trener se ji je pridružil 29-letni Marko Vukičević, Ljubljančan in do nedavnega srbski reprezentant, ki je s 34. mestom v olimpijskem superveleslalomu v Pekingu končal tekmovalno kariero. Stalnica v ekipi je fizioterapevtka Tina Kobale, nov pa je tudi serviser Roland Schneeberger, ki so ga prispevali Avstrijci.

Ko se je končal zadnji olimpijski ciklus, se je zdelo, da se bo tudi vaša smučarska zgodba počasi končala, ampak zdaj je, kot da bi zavel neki nov veter. Torej še imate ambicije v vrhunskem športu?

To ste dobro ocenili. Tudi sama bi tako rekla. Prideš do točke, ko je treba narediti velike spremembe, velike reze, in to je bila pravzaprav moja točka, ko še nisem bila povsem pripravljena postaviti smuči v kot. Čutila sem, da še ni čas, da končam, in zdaj vidim, da je bila odločitev pravilna.

Kaj vas žene naprej, nova olimpijska zgodba?

Ja, lahko je malo kočljivo obdobje, ampak olimpijske igre so še malo daleč, da bi govorila o njih. Kot sem že nekajkrat storila v karieri, spet poslušam svoje občutke. Če ni to to, če imaš še kaj na »​lagerju«​, po domače povedano, ne moreš nehati. Res sem vesela, mislim, da sem našla ljudi in opremo, vsi verjamemo v to in imam odlično podporo.

Smučanje je vseeno šport in številke te nekam postavijo, te določijo, tudi zadovoljstvo je s tem pogojeno. Ste si zastavili rezultatske cilje?

Seveda, saj si jih vedno, več jih je, ampak naj ostanejo pri meni. Grem iz tekme v tekmo, neke stvari se morajo iziti, ampak dobro delamo in verjamemo v uspeh. Lahko pa povem, da sem včasih zelo neprijazna sama s sabo, če česa ne dosežem. Vsak bi bil rad dober in zmagal, ampak vem, kaj smo delali in kako ter kaj to lahko prinese.

Kako ste se kaznovali za neuspehe?

(Smeh.) Nisem se bičala. Sem bila pa zelo nezadovoljna, se spraševala, ali to sploh še želim, ali se še splača, kakšen smisel ima vse skupaj. Ampak tako ne prideš daleč.

Olimpijska kolajna so bile vaše sanje. Ste že preboleli neuspeh iz Pekinga?

Ja, ampak je kar trajalo. Sprva moraš na hitro spakirati, ker gre svetovni pokal naprej, stvari tečejo dalje. Ampak ko je čas, vdihneš, izdihneš, daš na tehtnico, kaj se je dogajalo, kaj sem pričakovala, koliko me je to razočaralo, ker se ni zgodilo. Zdaj sem to izpustila. Prejšnji teden smo bili v Olimpiji v Grčiji, kjer se vsakič prižge olimpijski ogenj. Malo sem se razjokala, se pogovorila s sabo.

V prejšnji sezoni ste imeli veliko težav s podporo opremljevalca smuči. Koliko je to vplivalo na selitev h Kästlu?

Enkrat se mi je že izšlo, ko sem popolnoma zaupala občutkom, in verjamem, da bo spet tako. Prišla sem do točke, ko menjam smuči ali neham smučati. Material je pomemben, ampak še pomembnejši je človeški odnos. Zdaj je res vrhunski. Kar nekaj časa je preteklo od mojih vrhunskih rezultatov, ampak še vedno so, in pokazali so spoštljiv odnos ter veliko željo za delo z mano. Zdaj skupaj z mano verjamejo, da lahko ponovno pokažem, kaj znam.

Koliko so vaše nove smuči že prilagojene vam?

Točno takšne, kot si jih želim, se v tem trenutku proizvajajo, mogoče so že narejene. So malo podjetje in lahko se takoj odzovejo ter zgradijo smučko, ki mi ustreza. Kar sem imela v Južni Ameriki, na prvih resnih treningih, že funkcionira, ampak vedno je lahko še boljše. Ne skrbi me, da tega ne bi bili sposobni. Zadnja leta niso podpirali zvenečih imen (nedavno se jim je pridružila Čehinja Ester Ledecka, op. p.), vendar sem že na olimpijskih igrah videla, da vedo, kaj delajo. Občutki so zelo dobri. Lahko rečem, da sem začela pridobivati samozavest, enostavno bolj uživam v smučanju. Seveda je treba biti tudi hiter, a za to si tako ali tako vedno prizadevamo. Generalno gledano sem zelo zadovoljna. Podpora pa je tako dobra, da sploh ne vem, kaj bi rekla.

Skozi kariero ste imeli ogromno težav z zdravjem, številne operacije kolena, na zadnjem svetovnem prvenstvu vam je nagajal gleženj, na olimpijskih igrah hrbet … Kakšno je danes vaše zdravstveno stanje?

Zdravje mi dobro služi. Kakšne malenkosti so vedno, ampak ni čisto nič takega, česar ne bi mogli nadzorovati ali bi kakor koli vplivalo na program. Zavedam se, da nisem v najbolj zdravem športu, a saj noben vrhunski šport ni zdrav. Je pa res, da nikoli nisem bila popolnoma v redu vso sezono. Žal so se mi v Pekingu začele pojavljati druge težave, ne s koleni, s hrbtom. Udarci so hujši za psiho, ko se trudiš, pa ni nagrade. Ko je prvič slabo, drugič, tretjič ni to, kar si želiš, te to lahko načne.

Podmladka, ki bi vas dostojno nasledil, sicer ni, nekaj smučarjev je, a še niso na ravni svetovnega pokala …

Bomo še videli. Saj so še dovolj mladi. Vsi vemo, da se lahko stvari hitro obrnejo, tako ali drugače. Pomembno je, da delajo. Veliko stikov sicer nimamo, imam drugačen načrt, druge discipline.

Ste že razmišljali, kaj bi počeli po karieri?

Sem, imam nekaj idej, ampak na neki točki sem ugotovila, da ko o tem razmišljam, sem na neki način že tam. Nisem več tu. Čeprav je dejstvo, da je zdaj treba začeti postavljati temelje. Približno vem, kaj bi rada, kako se bo odvilo, pa bom razmišljala, ko bom tam.