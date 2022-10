V Belokranjskem muzeju arheološka razstava

Po več kot 50 letih so v Belokranjskem muzeju Metlika odprli novo stalno arheološko razstavo z naslovom Arheološko bogastvo Bele krajine, ki je del širše stalne razstave Bela krajina v odsevu sedmih tisočletij. Na ogled so najdbe z belokranjskih najdišč od prazgodovine do srednjega veka. Prvo arheološko razstavo je leta 1973 pripravil prvi (in do lanskega leta tudi zadnji) arheolog v muzeju Janez Dular, ki je bil tudi slavnostni govorec na tokratnem odprtju razstave.