Čeprav je Olimpija trdno na prvem mestu, v klubu ni miru. Del navijačev je v Murski Soboti predsedniku Adamu Deliusu in sodelavcem sporočil, da bodo odšli zgrda ali zlepa. Vodstvo je zanikalo govorice o prodaji kluba, saj naj bil se za Olimpijo zanimala City Football Group, ki ima v lasti Manchester City in še 12 klubov po vsem svetu. Trener Albert Riera se je igralcem opravičil za odsotnost na nekaterih treningih, saj je bil v Angliji na dobrodelni tekmi nekdanjih igralcev med Liverpoolom in Manchester Unitedom (2:1), ki si ga je ogledalo več kot 30.000 gledalcev.

​Vidovšek še čaka na zeleno luč zdravnikov

»Fantom sem dejal, da grem igrat ligo prvakov, drugače mi ne bi dovolili odhoda. Ponosen sem, da sem sodeloval na dogodku fundacije Liverpoola. Neverjetno je, da sem mali del zgodovine tega velikana. Pogovarjal sem se z različnimi generacijami, največ misli sva izmenjala s Xabijem Alonsom, s katerim rada klepetava o taktiki in morda sem dobil kakšno novo idejo,« je pojasnil Albert Riera, ki je prišel na druženje z mediji z listom papirja. Na njem so bile številke, s katerimi je ovrgel trditve Mure, da si je Olimpija priigrala premalo priložnosti, da bi si zaslužila zmago v Murski Soboti. »Vse številke govorijo v naš prid. Ko smo napadali, smo imeli na polovici Mure sedem igralcev. Razmerje v strelih na gol je bilo 19:5, v okvir gola 12:4, število podaj pa 630:280. Število naših podaj je takšno, kot jih imajo Barcelona, Real Madrid, Manchester City... Razlika je 350 v naš prid, kar ni malo. V nogometu res odločajo goli, vendar z večjo posestjo žoge imaš več možnosti, da dosežeš zadetek,« je bil odločen Riera. Matevž Vidovšek po zlomu dlančnice okreva v skladu s pričakovanji. Riera pravi, da se bo na igrišče vrnil, ko bo to dovolila zdravniška služba in bo igralec sam potrdil, da se ne boji več, ampak je pripravljen na vrnitev med vratnici.

Maribor odhaja na gostovanje k Gorici, kjer v klubu vre. Povratnik v prvo ligo je predzadnji na lestvici, finančno stanje je slabo in predstavniki pokroviteljev ter navijačev so dosegli, da je predsednik kluba Hari Arčon napovedal odstop, ni pa še znano, kdo bo prevzel vodenje kluba. V Mariboru se vse vrti okrog govoric o podpisu pogodbe z Josipom Iličićem, a na uradno potrditev bo treba počakati še nekaj časa. »Iličić je nogometna veličina in bi bil dobrodošel v vsakem klubu v Evropi, seveda tudi v našem. Upam, da me ne boste razumeli narobe, ampak vse dogajanje okrog Iličića je moteče za moje delo. Igralci namreč niso osredotočeni na naše delo. Dogajanje okrog Iličića je dobrodošlo za celoten Maribor, vendar jaz moram utišati to evforijo in igralce osredotočiti le na Gorico,« je bil jasen trener Damir Krznar, ki ima v slovenski ligi izkupiček treh zmag in dveh remijev. Tudi če Iličić postane član Maribora, bo potreboval nekaj časa, da ujame pravo formo. Težave s pripravljenostjo ima tudi pompozno napovedana okrepitev iz Nigerije, 21-letni Kayode Raifu, s katerim imajo trenerji probleme v komunikaciji, zato še ne razume vseh taktičnih zahtev.

Domžale in Gorica z največ igralci iz lastne šole

Ker sta soseda na lestvici, se najatraktivnejša tekma obeta danes med Domžalami in Muro ob Kamniški Bistrici. Največja težava Domžal je, da zaradi mladosti in naivnosti ne zna obdržati priigrane prednosti in doživljajo boleče poraze. Na prvi medsebojni tekmi z Muro v Murski Soboti so vodili s 3:1 in izgubili s 3:4, proti Olimpiji so zapravili prednost z 2:0 in proti Celju z 1:0. Zaradi bolezni je del treningov izpustil tudi trener Simon Rožman, sicer pa je manjkalo kar deset igralcev, ki so bili v različnih reprezentančnih selekcijah. Domžale so skupaj z Gorico na prvem mestu lestvice po številu doma vzgojenih igralcev, ki začenjajo tekme v prvi enajsterici. Pri obeh klubih je trenutno povprečje 4,6 igralca, na tretjem mestu pa je Mura s točno štirimi igralci.

Če v Domžalah ob rezultatskih neuspehih ni nobenega preplaha, je povsem drugače v Murski Soboti, kjer je bilo zelo burno po porazu z Olimpijo, potem ko je Mura zapravila vodstvo z 2:0. Navijači so povzdignili glas in opozorili igralce na odnos do dresa Mure, ulica je zahtevala menjavo trenerja Damirja Čontala, počilo je tudi v slačilnici. Kot vse kaže, Matko Obradović ne bo več številka ena, ampak bo danes v vratih stal Klemen Mihelak, ki je prišel v Prekmurje prav iz Domžal. V taboru Mure upajo, da je Tio Cipot v klub prinesel dobro strelsko formo iz mlade reprezentance do 21 let, za katero je na svojem debiju dosegel dva gola ob porazu proti BiH z 2:3 na tekmi v vaterpolskih razmerah v Kranju.

Koper gosti Bravo. Obe ekipi v letošnji sezoni zelo nihata iz tekme v tekmo. Koprčani so med premorom odigrali prijateljsko tekmo z italijanskem prvoligašem iz Verone in po porazu z 0:2 je imel trener Zoran Zeljković mešane občutke. »Počasi se sestavljamo in verjamem, da smo dobro pripravljeni za nadaljevanje prvenstva. Ker je prvenstvo maraton, nas zanima le vsaka naslednja tekma, na kateri je treba pokazati vse, kar si sposoben,« je izpostavil trener Kopra Zoran Zeljković. V Bravu so prepričani, da so dvignili kakovost svoje igre in učinkovitost. Glede na strelsko formo Celja se obeta prava golijada na tekmi proti Radomljam, pri katerih bosta zaradi rdečih kartonov manjkala vratar Emil Velić in vezist Madžid Šošić, zaradi štirih rumenih kartonov pa še branilec Vedran Vrhovec.

Pari 11. kroga prve slovenske lige, danes ob 15. uri: Domžale – Mura, ob 17.30: Olimpija – Tabor, ob 20.15: Koper – Bravo, jutri ob 15. uri: Gorica – Maribor, ob 17.30: Celje – Radomlje.

Svit Sešlar: Oče Simon je strožji kritik kot trener Riera Vezist Olimpije Svit Sešlar je med premorom sodeloval na pripravah in prijateljski tekmi mlade reprezentance do 21 let z vrstniki BiH. »Ko sem se vrnil iz reprezentance, je vzdušje v slačilnici enako, kot je bilo pred odhodom. Vsi se dobro razumemo, vzdušje je vrhunsko, kar je tudi logično po osvojenih 27 točkah na desetih tekmah. Tabor bo nevaren tekmec, ki ga ne smeš podcenjevati, saj je tudi v Mariboru iztržil remi, zato v tekmo ne smemo iti lahkomiselno. Močnejši je za dve okrepitvi, zato bodo zahteven tekmec. Igrali bomo tako kot doslej, torej z veliko posestjo žoge. Vedno je lažje igrati, ko imaš žogo v nogah in nadziraš ritem, kot pa da le tečeš za njo,« je razlagal nadarjeni vezist Svit Sešlar, ki upa, da bo v naslednjih tekmah še nadgradil svoje predstave. Njegov oče Simon je bil tudi odličen nogometaš in slovenski reprezentant. »Po vsaki tekmi ga vprašam za mnenje, ker rad slišim njegovo razmišljanje. Le redko me pohvali, ampak očitno to potrebujem. Oče je strožji kritik moje igre kot trener Riera,« je končal Sešlar.