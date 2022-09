Na kranjski komunali so zapis vzeli nadvse resno in nam poslali popravek oziroma pojasnilo. Naj najprej odgovorimo bralcu: seveda ste bili v prekršku! In še pojasnilo Komunale Kranj, zakaj je bila vse do srede na Gorenjskem huda suša. »Obilne in izdatne padavine ne morejo napolniti naših vodnih virov v kratkem času, ker so pretežno na višje ležečih področjih in padavinska voda odteče po površini ter ne pride do zajetij. Posledica takšnih obilnih in intenzivnih padavin je naraščanje nivoja rek in potokov in ne polnjenje vodnih virov. Izdatnost vodnih virov se v zadnjih 14 dneh ni izboljšala in tudi nivoji podzemnih voda so praktično na istem, kar je tudi objavljeno na uradni strani Arsa.«

No, zdaj vemo. Na Gorenjskem ni vode takrat, ko je je preveč, ali kako že. In še glavno sporočilo vsega skupaj. Z vodo je treba šparati. Sploh na Gorenjskem so tega vešči. Tam z vodo šparajo, ko je je največ. Ker, kaj bi šparal z vodo, ko ni dežja … Logično? Logično!