Po podatkih o duševnem zdravju med mladimi že vsak četrti izkuša duševne stiske. Kar 50 odstotkov duševnih motenj se začne do 14. leta in kar 75 odstotkov pred 25. letom starosti, zato je normalizacija teme duševnega zdravja med mladimi, pa tudi na splošno, ključnega pomena, opozarjajo snovalci platforme Najdi.se. »Mladi se neradi odločajo za iskanje pomoči, saj se velikokrat soočajo z občutki sramu in strahovi o nerazumljenosti. Se pa velikokrat obrnejo na posameznike, s katerimi imajo najtesnejše stike,« je pojasnila dr. Nuša Zadravec Šedivy, raziskovalka na Inštitutu Andreja Marušiča Univerze na Primorskem. Inštitut s svojim oddelkom Slovenski center za raziskovanje samomora in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta pridružena partnerja pri projektu Najdi.se, ki je nastal v partnerstvu zavoda Vozim in Mladinskega centra Dravinjske doline.

Kot je poudarila Karmen Kukovič iz Mladinskega centra Dravinjske doline, kjer so v okviru projekta Najdi.se pripravili analizo duševnega zdravja med mladimi, mladi zaznavajo stigmatiziranost teme duševnega zdravja. Zato predlagajo, da se »temo začne kakovostno naslavljati že v šoli – skozi osebne zgodbe, izobraževanje o duševnih stiskah, preventivnih in kurativnih ukrepih ter informiranje o možnostih in načinih podpore, ki so mladim na voljo«. Prav tako mladi menijo, da je za reševanje duševnih stisk nujna preventiva, ki je lahko zelo učinkovita. Želijo si pridobiti kompetence za samopomoč in podporo sovrstnikom, predvsem pa si želijo izenačenja obravnave duševnih in fizičnih tegob, tudi v smislu financiranja, saj je do strokovnjakov za obravnavo duševnih stisk izjemno težko priti. Pri generaciji, ki odrašča v digitalni dobi, je internet odlično orodje za pridobivanje informacij s področja duševnega zdravja, prek digitalnih vsebin pa se lahko hitro in učinkovito obrnejo tudi po pomoč. »S tem pa se presegajo tradicionalne metode in razvijajo nove možnosti preventivnih aktivnosti,« je pojasnila dr. Nuša Zadravec Šedivy.

Na splet po podporo in pomoč

Kot je pokazala analiza, se mladi o svojih občutkih in skrbeh lažje pogovarjajo na internetu kot v živo. »Zato smo v zavodu Vozim skupaj z Mladinskim centrom Dravinjske doline zasnovali in razvili projekt Najdi.se, katerega cilj je na pozitiven in motivacijski način pristopiti k promociji in varovanju duševnega zdravja mladih ter destigmatizaciji oziroma normalizaciji duševnih stisk med njimi,« je povedala vodja projekta Barbara Kos iz zavoda Vozim. Projekt so zasnovali na dveh ključnih stebrih – motivacijskih delavnicah in komunikaciji prek spletne platforme ter na družbenih omrežjih. Na delavnicah za srednje in osnovne šole bodo z mladimi svoje osebne izkušnje reševanja duševnih stisk, iskanja motivacije, začrtanja ciljev in ustvarjanja podporne mreže delili znani športniki in športniki paraplegiki, ki so se po nesreči srečevali z veliki izzivi in duševnimi stiskami ter jih uspešno premagali. Prek spletne platforme Najdi.se in družbenih omrežij pa bo stekla komunikacija, ki bo nudila osnovno pomoč in prispevala k manjšanju stigme na področju duševnih težav. Bistvo projekta je po besedah Barbare Kos in Karmen Kukovič možnost »poistovetenja z drugimi, ki daje občutek, da te nekdo razume in nisi sam, hkrati pa daje posamezniku pogum, da se sooči s svojimi občutji, jih izrazi, in ga opolnomoči.«

Samo Iskalnik za podporo mladim

Spletna platforma Najdi.se, kot so pojasnili njeni snovalci, mlade nagovarja skozi orodje za samoaktualizacijo, ki so ga poimenovali Samo Iskalnik. Ta deluje kot virtualni priročnik za spoznavanje posameznikovih občutkov. Mlade vodi prek različnih izpovedi vrstnikov, med katerimi raziskujejo, v kolikšni meri se z njimi lahko poistovetijo. Glede na njihove odgovore pa jim ponudi konkretne rešitve – predlog zapisa na temo njihove težave in pogovor s strokovnjakom ali društvom, specializiranim za njihove težave.

Poleg tega spletna platforma Najdi.se ponuja izbor prispevkov o motnjah hranjenja, spletnem nasilju, raziskovanju spolne usmerjenosti, pomembnosti socialnih stikov in drugih tematikah, pri čemer so zapisi opremljeni s povezavami do strokovnjakov. Del platforme so tudi motivacijski plonkcegelci – življenjska vodila, ki so jih mladi ustvarili na delavnicah, in povezava na instagram profil @dusozlom, kjer so vedno na voljo študentke psihologije, ki odgovarjajo na vprašanja ali stiske.