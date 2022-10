Sadovi osamitve

»Ali si videl?« je bilo najpogostejše vprašanje v začetku osemdesetih let. Seveda, to je bil čas preboja glasbenega kanala MTV, ki je od glasbenikov zahteval čim bolj razkošne videospote. Redkokatera plošča prvokategornika ni imela ustrezne vizualne spremljave, ki jo je narekovala in vanjo vedno več vlagala glasbena industrija. Uredniki so bili nemalo presenečeni, ko so v rotacijo dobili spot za pesem Atlantic City Brucea Springsteena. Ničesar megalomanskega ali spektakularnega, kot bi pričakovali od enega izmed prvakov stadionskega rocka, samo robustni črno-beli motivi mesta. Izvajalca ne vidimo, slišimo le njegov odmev. Odtujenost. Depresija. Bruce Springsteen se je znašel na razpotju. Nebraska je bila njegov tihi krik k (samo)obnovi.