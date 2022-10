Ruska zima

Na neznani lokaciji, neznanega dne ob neznanem številu udeležencev je potekal informativni pogovor ruskega državnega vojaškega vrha z novinarji tistih ruskih medijev, ki se zavedajo svojega domoljubno informativnega poslanstva. Žal Zahod nima več možnosti gledati Russia Today (slabe kopije naše Nove24, saj ne premore toliko resnice in objektivnosti), na kateri bi nedvomno predvajali ta zgodovinski sestanek. Toda nekaj podrobnosti o tej tiskovki, na kateri so novinarjem nalili čistega vina (ali vodke, ni važno) o vseh pomembnih zadevah in pojasnili nekatere nejasnosti, ki se nanašajo na omejeno, kratkotrajno, specialno, humanitarno vojaško akcijo rdečearmejcev v sosednji Ukrajini, nam je uspelo pridobiti preko slovitega radia Erevan.