Cap Aureo Rovinj

Eden najrazkošnejših in najdražjih hotelov na Hrvaškem ima kopico lokalov, tudi prestižno restavracijo, v kateri kuha Jeffrey Vella, ki razvija avtorsko kuhinjo. Jedi so izvrstne, očem prijazni krožniki domačih, redko eksotičnih sestavin ne želijo povsem zbežati v polje improvizacije in tudi servis je na najvišji ravni. Lepo se oblecite in za hrano pripravite vsaj 130 evrov. Ponujajo vsa najboljša vina iz Istre in Hrvaške, kar nekaj je tudi slovenskih. Veliko je šampanjcev, bordojcev in toskancev, cene vin pa so vsaj malo previsoke.