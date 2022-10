Čeprav je nova država v svoji ustavi jamčila svobodo veroizpovedi in delovanje verskih skupnosti, je tudi na tem področju prihajalo do napetosti in sodnih postopkov zoper duhovnike. Zaradi nestrpnosti se je zgodilo tudi nekaj incidentov z uporabo fizičnega nasilja. Eden najbolj odmevnih takšnih dogodkov se je zgodil v vasi Lanišče pri Buzetu v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja (danes Hrvaška), kjer je ob izbruhu nasilja ob birmanju otrok življenje izgubil en duhovnik, drugi je bil ranjen, tretjemu pa se je pred nasilneži uspelo skriti in jo je odnesel brez poškodb. Na sojenju udeležencem tega hudega incidenta sta napadena duhovnika, Slovenca, dobila višje kazni od napadalcev. To sta bila Štefan Ček iz Hrušice pri Podgradu v občini Ilirska Bistrica in dr. Jakob Ukmar z Opčin pri Trstu. Ček je vseh šest let strogega zapora s prisilnim delom prebil v zloglasni Stari Gradiški na Hrvaškem. Ukmar je bil že pred krvavim dogodkom v Lanišču znan kot narodni buditelj Slovencev pod fašizmom in borec za pravico opravljanja verskih obredov v maternem jeziku. Po omenjenem incidentu se je sprl s tržaškim škofom Santinom, ki ga je razrešil vseh dolžnosti. Ob obletnicah dogodkov v Lanišču je večkrat daroval mašo za svoje napadalce. Tržaška škofija je leta 2002 začela postopek za njegovo beatifikacijo. Nedavno preminuli slovenski tržaški pisatelj Boris Pahor je tedaj izjavil, da bi bil Ukmar lahko zavetnik vseh manjšin. Tudi Štefana Čeka je fašistična oblast že v času njegovega bogoslovja označila za svojega sovražnika. Svoje življenje in delo v viharni Istri je pozneje opisal v knjigi.

O dogodkih v Buzetu in Lanišču

V nedeljo je bil v Lanišču v Istri ob priliki neredov, ki so se pripetili pri sv. birmi, ranjen msgr. Ukmar, katerega so prepeljali v reško bolnico. Župnik Miro Bulešič, ki so ga tudi napadli, pa je podlegel ranam.

Prve vesti o dogodku so naslednje: Že med pripravljanjem sv. birme so nekateri cerkveni krogi širili glasove, da bivši partizani, mladinci s proge Šamac–Sarajevo in iz drugih prostovoljnih brigad ne bodo mogli prejeti zakramenta sv. birme. To jo seveda zelo razburilo ljudstvo. (…)

V nedeljo je bila birma v Lanišču. Nekaj ljudi, ki so sami sebe nazivali za ustaše, je zastražilo cerkev in ni pustilo nikogar noter. (…)

Ljudstvo se je razburilo. Z zvonika so začeli metati nanj kamenje ter zaprli vrata. Ko je ljudstvo opazilo, da so se zatekli duhovniki v župnišče, se je zagnalo tjakaj, narodna zaščita pa mu je zaprla pot ter blokirala dohode. Poveljnik, ki je opazil ogorčenje ljudstva, je ukazal ustreliti v zrak, da bi ljudi razgnal, kar pa ni nič pomagalo. V zmešnjavi je nekaj ljudi vdrlo v župnišče od zadaj. Zaščitniki so takoj tekli v župnišče, a je bilo že prepozno.

Oblasti so aretirale 33 ljudi. Krivci bodo kaznovani brez vsakega obzira. (…)

Primorski dnevnik, 26. avgusta 1947

Jugoslovanska drhal je ubila duhovnika, ki je branil prelata

Rim. – Italijanska časopisna agencija ANSA poroča iz Trsta, da so v jugoslovanskem delu Julijske Benečije ljudje napadli papeževega prelata, ki je bil poslan v tiste kraje birmovat. Prizadeli so mu težke poškodbe, a duhovnika, ki je hotel prelata braniti, so ljudje ubili.

Prelatovo ime je msgr. Jakob Ukmar, ki so ga v opasnem stanju prepeljali v bolnišnico v Reko. Počeno ima lobanjo in več ran z nožem v bližini ledvic.

Ime duhovnika pa, ki je hotel Ukmarja braniti, je Miroslav Bulešič. Ta je dobil pa tako nevarne rane, da je kmalu zatem umrl. (…)

Napad se je pripetil v Lanišču v Istri, katerega ima zasedenega Titovo vojaštvo. (…)

Ameriška domovina (Cleveland), 26. avgusta 1947

Krivci incidenta v Lanišču pred ljudskim sodiščem

Pazin, 30. septembra – Včeraj se je v Pazinu pred sodnim senatom okrožnega ljudskega sodišča za Istro pričela razprava proti župniku Stjepanu Čeku in drugim, ki jih obtožnica dolži protiljudskega delovanja med okupacijo in delovanja proti družbeni ureditvi naše države po osvoboditvi. To protiljudsko delovanje je doseglo višek v nedavnem incidentu v vasi Lanišču.

Obtožnica obtožuje tudi Slavka Stankoviča, Elvia Medica, Josipa Bačiča in Srečka Brajkoviča, ki so z ostalo množico ogorčenega in izzvanega ljudstva vdrli v župnišče, napadli obtoženega dr. Jakoba Ukmarja in duhovnika Bulešiča, ki je nato na poškodbah umrl.

Javni tožilec je v začetku obtožnice omenil prizadevanje reakcionarnih klik, da bi ovirali s pomočjo določenega števila katoliških duhovnikov utrjevanje naše države. Ti protiljudski duhovniki so delili ljudstvo na dva tabora in si prizadevali, da bi izolirali jugoslovansko armado od ljudstva ter zasejali med njo in ljudstvo seme nezaupanja itd. (…)

Ljudska pravica, 1. oktobra 1947

Zločin v Lanišču

Pred okrožnim ljudskim sodiščem v Pazinu je bila po par dnevni razpravi v četrtek, 2. oktobra, razglašena obsodba radi zverinskega umora podravnatelja Bulešiča, težke poškodbe dr. Ukmarja in drugih nasilstev, ki so jih izvršili najeti in nahujskani protiverski rokovnjači. Kakor je bilo predvideti, se je zgodilo: napadeni duhovniki in verniki so bili proglašeni za zločince, naročeni ubijalci in nasilniki pa za nedolžna jagnjeta, ki so delali »izzivani«, v razburjenosti in silobranu. Obsojeni so bili: domači župnik g. Štefan Cek na 6 let odvzema osebne svobode s prisilnim delom, dr. Jakob Ukmar na 1 mesec odvzema svobode, katero kazen je že prestal zastražen v bolnici in je bil zato izpuščen. Laniščani, sedem po številu, ki so preprečili, da se niso ponovila nasilstva kot v Tinjanu in Buzetu, pa na 6 do 8 mesecev prisilnega dela. Slavko Sankovič, ki je z nožem obdelal nesrečnega Bulešiča, da je obležal mrtev v mlaki krvi, je dobil 5 mesecev, Elvij Medica, ki je poškodoval dr. Ukmarja, tudi 5 mesecev, dva druga napadalca pa po tri mesece.

Demokracija (Trst), 3. oktobra 1947

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib