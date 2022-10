​​Ko uničiš kulturno dediščino, nasprotnika dodatno poraziš

Plemstvo ni bilo le tisto, ki je imelo v preteklih stoletjih nesporno družbeno in politično premoč, ampak so bili tudi spodbujevalci in posredniki novih umetnostnih slogov, meceni in naročniki umetniških del. Plemiška umetnostna naročila in zbirateljstvo sta osrednji raziskovalni področji dr. Tine Košak, znanstvene sodelavke na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in docentke na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.