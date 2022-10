Naravni viri pomoči otroku in mladostniku

Vse več otrok, mladostnikov in odraslih se bo znašlo tudi v duševnih stiskah zaradi ekonomske ogroženosti in prikrajšanosti, zaradi klimatskih sprememb in posledičnih socialnih nemirov, možnih epidemij in zaradi bližnjih vojnih dogajanj. V ZDA ugotavljajo, da je poraslo število odraslih oseb z motnjo anksioznosti, pri čemer sedanji porast izvira iz zaskrbljenosti glede ekonomskega preživetja. Ustanavljajo se že posebne ambulante za zdravljenje z ekološkimi spremembami pogojene anksioznosti otrok in mladostnikov. Vprašanje virov psihološke ali psihosocialne pomoči postaja vse bolj pereče.