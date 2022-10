Bosna: volilni resničnostni šov

Scenografija pred parlamentarnimi volitvami v Bosni in Hercegovini je zadnjih petindvajset let enaka: množica plakatov, na katerih so obrazi kandidatov, pomlajeni s photoshopom in drugimi programi za pomlajevanje obrazov na fotografijah. Tudi zgodba oziroma slogani so bolj ali manj enaki. To so bodisi poskusi prilagoditve ljudskih umotvorov času (»Da se zdani!«) bodisi zapovedi (»Varno«) ali pa obljube (»Za državo državljanov!«). V drugi entiteti so stvari še bolj očitne. Stranka gospodarja Republike Srbske Milorada Dodika SNSD sporoča »Ker imamo radi srbsko«, njihov največji nasprotnik PDP pravi, da se »Republika Srbska mora braniti«, SDS, nekdanja stranka obsojenega vojnega zločinca Radovana Karadžića, pa svojim volilcem sporoča »Živeli boste bolje«.