Vojna za razlago resničnosti

Morda se to komu še vedno zdi neverjetno, a v programskem svetu RTV Slovenija sedijo ljudje, ki iskreno verjamejo, da bo Marcel Štefančič jr. vsak trenutek ustavil vse tri filme, ki jih gleda, in se zakadil v peto nadstropje stavbe na Kolodvorski ter, kot se za dolgolasega svobodomiselnega človeka spodobi, z golimi pestmi namlatil vse, kar tam leze, se zvijači in se upogiba. In njim, ki to verjamejo, razlagati, da Marcel tega nima v sebi, bi bilo enako, kot če bi triletniku razlagali, da so si Božička izmislili v trženjskem oddelku ameriške korporacije. Sesul bi se jim svet oziroma, natančneje, njihova predstava o svetu, v katerem želi Marcel s svojo bando levičarskih somišljenikov zasesti javno televizijo, da bi lahko namesto Panorame vrtel govore Huga Chaveza.