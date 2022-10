Nasmeh Vladimirja Nabokova​

Leta 2017 je med raziskovanjem neolitskega najdišča blizu turško-sirske meje arheolog Nicolo Marchetti z bolonjske univerze na nekem hetitskem glinenem vrču opazil zanimivo podrobnost: stiliziran človeški obraz. Zreduciranega na tri poteze, z dvema pikama nad širokim lokom, ga je Marchetti takoj prepoznal: čisto tak kot emotikon, kakršnega uporabljamo danes, je bil najstarejši znani smajli, star štiri tisoč let. V teh štirih tisočletjih so ljudje smeška uporabljali kot preprost grafični okras, vse dokler v dvajsetem stoletju niso prepoznali njegovega komunikacijskega in marketinškega potenciala. Znak, kakršnega poznamo danes, so grafično definirali pred šestdesetimi leti, leta 1962, ko so newyorške ulice preplavile reklamne majice radia WMCA z okroglim smeškom – eno je nosil tudi Mick Jagger – delo pa je leta 1963 končal oblikovalec Harvey Ross Ball, ko je zaokrožil stiliziran rumeno-črn nasmejan obraz za marketinško kampanjo State Mutual Life Assurance Company. Tako se je rodil rumeni smeško, stereotip popularne kulture, po Moni Lizi drugi najbolj znani nasmeh v zgodovini človeške vrste.