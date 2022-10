Rak, ki bi ga lahko iztrebili: Zakaj nune niso imele raka​

Večina ljudi se z enim od 200 virusov iz skupine HPV (humani papiloma virus) okuži vsaj enkrat v življenju. To je skupina virusov, ki živijo z nami najdlje. Zato so se zelo prilagodili na človeško telo, pojasnjuje dr. Maja Pakiž, vodja oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk v UKC Maribor. Virusom namreč ni v interesu ubiti gostitelja. Zato večina ljudi okužbe s HPV niti ne zazna in jo nevede prenaša naprej. Se pa pri okoli desetih odstotkih zaradi okužbe v telesu razvije rak. Najpogosteje na materničnem vratu, lahko pa tudi na nožnici, zunanjem spolovilu, moškem spolnem udu, jeziku, žrelu, zadnjiku, danki ...