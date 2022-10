Vojna proti Putinovi »Novi Rusiji«

S pripojitvijo zasedenih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Doneck in Lugansk k Rusiji se spreminja narava konflikta v Ukrajini. Četrtič od razpada Sovjetske zveze Rusija enostransko v imenu zaščite ruskega naroda v tujini spreminja svetovni zemljevid. Čeprav Zahod ne bo priznal kraje ukrajinskega ozemlja in bo vztrajal pri ozemeljski celovitosti Ukrajine, obstaja precejšnja nevarnost, da bo neoimperialno Putinovo risanje mej »Nove Rusije« postalo trajno dejansko stanje, če na bojišču ne bo premikov Ukrajini v prid ali se politična situacija v Rusiji ne bo spremenila do te mere, da bo v Kremlju prišlo do spremembe oblasti.