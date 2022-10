Ob zadnji večji zaostritvi leta 2004 je življenje izgubilo več kot 7000 ljudi, okoli 10.000 je bilo ranjenih. Muslimani poročajo o ljudeh, ki so jih mučili v zaporih, sinovih, ki so po aretaciji izginili neznano kam, budisti o žrtvah bombnih napadov, za katere nikoli niso našli krivcev. Konflikt med prebivalstvom povzroča globok prepad, za katerega se zdi, da ga je nemogoče premostiti. Da se vsaj v malem vendarle da, dokazuje 53-letna Somjai Chuchart, že 17 let županja vasi Ban Nok. V »njeni« vasi živi 70 družin, večina jih je budističnih, 13 je muslimanskih. Somjai Chuchart je budistka, a razume, da če želi v vasi zagotoviti mir, varnost in razvoj, potrebuje razumevanje med obema skupnostma. V drugih vaseh muslimani in budisti živijo vsak na svojem koncu, a v Ban Noku je drugače. Županja je svoje spoštovanje do muslimanov pokazala tako, da je obnovila mošejo. Nato je zgradila center, v katerem se vaščani srečujejo in govorijo o svojih problemih in zamerah. »Probleme ene in druge skupnosti lahko rešimo le, če jih dobro poznamo, to pa lahko dosežemo le tako, da govorimo z njimi,« je prepričana županja. Dodaja, da se rane lahko zacelijo le, če ljudje lahko govorijo o svoji bolečini in skupnosti druga drugi to bolečino priznata ter jo spoštujeta.