Le malokje v zahodni Evropi se prebivalstvo krči hitreje kot v srcu Portugalske, v zadnjih sto letih ga je manj za dve tretjini. A ko izginjajo ljudje, izginjajo tudi njihovi običaji, njihovi spomini, njihove zgodbe. Pred približno 20 leti se je nekaj domačinov odločilo, da se bodo temu uprli, ustanovili so Lousitâneo, majhno združenje prijateljev pogorja Lousã, in si zadali nalogo, da bodo rešili vso regijo. Med njimi tudi vasico Aigro Nova, ki bi prav tako ostala brez ene same duše, če se ne bi vanjo vrnila 65-letna Lurdes, ker si je zaradi njunih 16 koz to zaželel njen nedavno preminuli mož. Lurdes je tako postala zadnja prebivalka te vasice, a v resnici ni sama, saj se ji vsak dan pridružita njena soimenjakinja Lurdes Lopes in Raquel Lucas, ki v okviru že omenjenega združenja skušata obuditi skoraj povsem zapuščeno vasico. Odprli sta trgovinico, postavili na noge vaški muzej, organizirata prireditve in pohode ter počneta še marsikaj, da v vas privabita obiskovalce. Za namero, da dolgo zapuščeni bližnji gozd spet napolnita z drevesi, sta sponzorja našli pri lizbonskem nogometnem klubu Benfica, kar ni le prijazno napolnilo blagajno za ta projekt, temveč spodbudilo tudi zanimanje številnih ljubiteljev nogometa.