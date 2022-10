Ibrahimova velja za strokovnjakinjo pri iskanjih odgovora na vprašanje, kako podnebne spremembe vplivajo na avtohtona ljudstva, a hkrati tudi za človeka, ki dobro pozna načine, s katerimi so se ta na spremenjene vremenske pojave prilagajala. Ibrahimova sama in njeno ljudstvo jih namreč že dlje časa občutita na lastni koži. 40 milijonov ljudi, ki živijo okoli jezera Čad, je od njegovega vodnega bogastva življenjsko odvisnih, večinoma so živinorejci, ribiči ali kmetje. Ali bodo preživeli ali ne, je odvisno od dežja, ta pa je v tej regiji vse redkejši pojav. V mladosti njene babice je jezero merilo še 25.000 kvadratnih kilometrov, danes ga je le še za dvajsetino te površine. To povzroča spore glede vode, pašnih površin, predelov ribarjenja. Ibrahimova združuje znanje avtohtonih plemen z moderno tehnologijo v kartografiji za reševanje teh sporov in doseganje kompromisov glede tega, kdo bo uporabljal napajališča, katere skupnosti bodo kje pasle svojo živino, katere poti vodijo do obrežja in kje sme kdo ribariti. Znanje staroselcev pa je, pravi, več kot uporabno tudi pri odpravljanju posledic ekstremnih vremenskih pojavov, saj ta plemena v tesni povezavi z naravo živijo že stoletja.