Leta 2007 je bilo to usodno tudi za enega mlajših bratrancev Pijuša Tevarija, ki je kar 40 minut ležal na cesti, ne da bi se kdor koli zmenil zanj. To je leta 1980 rojenega finančnika, ki je doštudiral na Harvardu, pretreslo do te mere, da je leto pozneje ustanovil nevladno organizacijo z imenom SaveLife in do danes v Indiji z njo že marsikaj premaknil na bolje. Ne le da mu je uspelo policijo prepričati, da jim koristijo tečaji prve pomoči in da niso dolžni le vzdrževati reda, temveč tudi pomagati ob nesrečah. Organizacija SaveFife se je obrnila na vrhovno sodišče in dosegla, da je parlament sprejel zakon, ki pred negativnimi posledicami ščiti ljudi, ki so ponudili prvo pomoč ponesrečenim. To pa je že začelo spreminjati ravnanje prič nesreč, ki čedalje pogosteje priskočijo na pomoč žrtvam. Veliko organizacija pripomore tudi k večji varnosti na cestah, saj so primorali oblasti, da so se začele ukvarjati s tem, kako izboljšati prometno infrastrukturo, da bi zmanjšali število prometnih nesreč.